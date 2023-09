Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,19 EUR -0,60% (25.09.2023, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,03 USD -0,71% (25.09.2023, 15:44)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (25.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie habe seit Juni eine bearishe Chartformation ausgebildet. Nun stehe die Aktie kurz davor, die Unterstützung der Formation zu durchbrechen und ein Verkaufssignal zu generieren.In den vergangenen drei Monaten habe die Palantir-Aktie eine Kopf-Schulter-Formation wie aus dem Bilderbuch ausgebildet. Es ei die Chartformation mit dem höchsten Erfolgspotenzial von 89%. Jetzt stehe die Aktie kurz davor, unter die Nackenlinie bei 13,85 USD zu fallen. Dafür spreche auch der MACD, der bereits am 20. September ein Verkaufssignal in Form eines negativen Crossover ausgebildet habe. Sollte die Palantir-Aktie aus der Chartformation ausbrechen, wäre die erste Haltemarke der GD200, der bei 11,20 USD verlaufe. Das nächste Kursziel wäre das Hoch vom 10. Mai, welches bei 10,30 USD liege. Sobald die Palantir-Aktie die Unterstützung durchbreche, sollten sich Trader auf die Short-Seite begeben, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: