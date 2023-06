Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Schwindelerregend gehe es bei Palantir seit Anfang Mai zu. Die Aktie habe sich in der Zeit mehr als verdoppelt. Dementsprechend habe sich der US-Datenanalyse-Spezialist deutlich von den Tiefs lösen und eine rund einjährige Bodenbildungsphase abschließen können. Im US-Handel steige der Kurs heute erneut massiv - zunächst.Gestriger Schlusskurs: 15,46 USD. Heutige Eröffnung: 16,01 USD. Das gehe ja noch. Aber das Hoch kurz danach: 17,16 USD! Das sei selbst in der aktuellen Phase bei Palantir eine relativ dynamische Aufwärtsbewegung.Wirklich überraschend komme das nicht, nachdem gestern per Tagesschlusskurs der Ausbruch über 15 USD bestätigt worden sei - ein weiteres Kaufsignal. Allerdings sei auch die anschließende Reaktion nach dem Tageshoch bemerkenswert. Die Aktie habe nämlich sämtliche Gewinne abgegeben und der Kurs habe zuletzt bei 15,28 USD gelegen, also noch unter dem gestrigen Schlusskurs.Eine kurzfristige Überhitzung habe sich rein charttechnisch ohnehin angedeutet. Bleibe es beim derzeitigen Stand, könnte das auf Candlestick-Basis für Trader ein ziemlich deutliches Warnsignal sein, dass die Luft auf Sicht der kommenden Tage erst einmal raus sei. Es wäre jedenfalls wie aus dem Lehrbuch: Im Rahmen einer starken Aufwärtsbewegung folge zum Schluss noch mal eine Beschleunigung, wobei das Kursniveau aber nicht gehalten werden könne, sondern deutliche Gewinnmitnahmen folgen würden. Damit bilde sich eine Tageskerze, die einen möglichen Korrekturbeginn anzeige.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.