Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,115 EUR +8,39% (11.11.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,41 USD +10,08% (11.11.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Quartalsergebnis sei es für die Palantir-Aktie zunächst abwärts gegangen. Mit der Erholungsbewegung am Gesamtmarkt habe zuletzt aber auch Palantir wieder etwas steigen können. Was die fundamentale Lage des Unternehmens betreffe, seien Analysten für den US-Datenspezialisten aber noch skeptischer geworden.Citi (Kursziel: 5 USD) und Deutsche Bank (7 USD) hätten in der zurückliegenden Handelswoche jeweils zum Verkauf geraten. Das Citi-Ziel impliziere - basierend auf dem Palantir-Schlusskurs vom Freitag - mehr als 40% Abwärtspotenzial. Auch insgesamt sei der Kursziel-Konsens der Analysten für die Palantir-Aktie nach den Zahlen einmal mehr rückläufig. Mittlerweile würden der Aktie nur noch 9,80 USD zugetraut. Morgan Stanley und Credit Suisse würden jeweils lediglich ein "halten vergeben, aber immerhin mit 10 bzw. 11 USD als Kursziel. Am optimistischsten sei Raymond James mit 15 USD. Die Bank habe zuvor aber noch 20 USD als Ziel ausgegeben.Tatsächlich wirke Palantir mit einem geschätzten Kursgewinnverhältnis von rund 171 für das laufende Jahr, 49 für das folgende und 32 für 2024 nicht unbedingt wie ein Schnäppchen. Andererseits entziehe sich das Unternehmen aufgrund seines recht einzigartigen Geschäftsmodells einer direkten Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen und habe langfristig spannende Wachstumsperspektiven. Im aktuellen Marktumfeld sei die Palantir-Aktie allerdings kein zwingender Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: