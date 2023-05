Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

10,92 EUR +0,78% (22.05.2023, 17:33)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,495 USD -1,84% (22.05.2023, 17:18)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (22.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die starke Kursperformance in den vergangenen zwei Wochen - von 7,41 Dollar sei es in der Spitze bis auf 12,41 Dollar gegangen - sei offenbar zu viel gewesen. Ein Analyst streiche jedenfalls nach dem 67-Prozent-Anstieg die Palantir-Aktie von der Liste der Top-Favoriten seines Hauses. Eine gute Nachricht gebe es für investierte Anleger aber trotzdem.Nach dem 67-Prozent-Lauf beim US-Datenspezialisten habe Brian Gesuale von Raymond James laut dem US-Medium The Fly die Aktie von der Liste der aktuellen Favoriten der Analysten gestrichen. Begründet werde das mit potenziellem, kurzfristigen Druck abseits des Kerngeschäfts im kurzfristigen Handel und der jüngsten Wertsteigerung (im Original laute die etwas schwer kryptische Formulierung: "The firm cites the recent appreciation and potential for non-core pressure on near-term trading for the removal "). Immerhin: Das Kursziel werde bei 15 Dollar belassen und es werde weiterhin eine "klare Kaufempfehlung" für Palantir vergeben.Der Anstieg bei Palantir sei nach den jüngsten Unternehmenszahlen gefolgt. Von Börsen-Promis wie Ark-Chefin Cathie Wood und TV-Moderator Jim Cramer seien positive Reaktionen gekommen, nachdem der US-Datenanalyse-Spezialist einen höheren Umsatzanstieg als erwartet gemeldet habe, zum zweiten Mal in Folge auf GAAP-Basis profitabel gewesen sei - und auch für den Rest des Jahres Gewinne in Aussicht gestellt habe.Analysten seien dagegen zurückhaltend geblieben. Goldman Sachs habe nur zum "Halten" mit Kursziel neun Dollar gerufen. Der Kursziel-Konsens habe mit 8,91 Dollar sogar noch einen Tick niedriger gelegen. Überwiegend würden Analysten bei Palantir lediglich zum "Verkaufen" oder "Halten" raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: