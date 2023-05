Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,762 EUR +0,02% (15.05.2023, 19:28)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,535 USD +0,37% (15.05.2023, 19:22)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (15.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst einmal durchpusten! Nach der rasanten Aufwärtsbewegung nach den Zahlen sei die Palantir-Aktie vergangenen Donnerstag am Ausbruch über den Widerstand bei 10 Dollar zunächst gescheitert und habe wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Sei nun schon wieder alles vorbei? Wie hätten die bislang eher skeptischen Analysten auf die Zahlen reagiert?Von Börsen-Promis wie Ark-Chefin Cathie Wood und TV-Moderator Jim Cramer seien positive Reaktionen gekommen, nachdem der US-Datenanalyse-Spezialist einen höheren Umsatzanstieg als erwartet gemeldet habe und zudem zum zweiten Mal in Folge auf GAAP-Basis profitabel gewesen sei - und auch für den Rest des Jahres Gewinne in Aussicht gestellt habe.Analysten würden dagegen bislang zurückhaltend bleiben. Goldman Sachs rate bei der Palantir-Aktie nur zum Halten mit Kursziel neun Dollar. Analystin Gabriela Borges begründe dies mit mangelnder Transparenz "insbesondere in Bezug auf das Regierungsgeschäft". Mit anderen Worten: zu schwer einzuschätzen. Immerhin glaube man bei Goldman, dass Palantir sich "interessant" am Markt positioniere. Da das internationale Geschäft weniger als zehn Prozent gewachsen sei und es im US-Regierungsgeschäft zu Störungen kommen könnte (in den USA werde gerade über die Schuldenobergrenze verhandelt), "warten wir auf einen besseren Einstiegspunkt", schreibe Borges.Goldman Sachs sei keine Ausnahme. Nach den Zahlen habe sich am Kursziel-Konsens der Analysten praktisch nichts getan. Es habe einmal mehr Einschätzungen der Marke "verkaufen" und "halten" gehagelt, darunter Deutsche Bank ("verkaufen", sieben Dollar) und Morgan Stanley ("halten", acht Dollar). Das Kursziel betrage im Durchschnitt 8,91 Dollar. Da Palantir zuletzt um Bereich von neun Dollar gehandelt worden sei, impliziere das sogar etwas Abwärtspotenzial.Auch "Der Aktionär" sagt vorerst weiterhin: Hier eilt ein Einstieg nicht, so Lars Friedrich. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: