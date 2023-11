Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz zeitweiliger Schwäche: "Der Aktionär" habe der Palantir-Aktie vor den Quartalszahlen die Treue gehalten. Das habe sich bewährt. Heute bekomme der Kurs des Datenanalyse-Spezialisten einen ordentlichen Schub von fundamentaler Seite. Damit bleibe der Chart durchaus ansprechend. Eine kleine Enttäuschung gebe es aber.Der Umsatz bei Palantir sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 558,2 Millionen Dollar gestiegen. Durchschnittliche Analysten-Schätzung im Vorfeld laut Bloomberg: 555,8 Millionen. Bereinigter Gewinn je Aktie 7 Cent (Vorjahr: 1 Cent). Geschätzt im Vorfeld: 5,7 Cent. Mit 3 Cent Gewinn je Aktie auf GAAP-Basis sei zudem im dritten Quartal hintereinander profitabel gewirtschaftet worden."Wir haben den größten Gewinn in der zwanzigjährigen Geschichte unseres Unternehmens erwirtschaftet", habe dann auch Palantir-Chef Alex Karp heute in seinem Brief an die Aktionäre geschrieben.Das Geschäft in den USA mit Privatunternehmen sei um 33 Prozent gewachsen, wobei auch die Kundenbreite deutlich zugenommen habe. Wachstum im Geschäft mit Privatkunden insgesamt: 23 Prozent. Außerdem habe Palantir seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 2,2 Milliarden Dollar angehoben. Auch das kommende Quartal solle profitabel ausfallen. Vor allem Palantirs neue KI-Plattform treibe das Wachstum an.Nach Handelsbeginn in den USA habe der Palantir-Kurs zunächst um mehr als 20 Prozent auf bis zu 18,30 Dollar angezogen, dann aber einen Teil der Gewinne abgegeben.Nach den Zahlen habe Palantir zuletzt gut 17 Prozent im Plus bei einem Kurs von 17,53 Dollar notiert. Damit bewege sich der Kurs zwar noch immer innerhalb der volatilen Seitwärtsphase, die Ende Juni eingesetzt habe, angesichts der vorangegangenen Aufwärtsbewegung sei das für eine traditionell recht volatile Tech-Aktie im aktuellen Marktumfeld aber durchaus stark.Die Aktie bleibt eine "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: