ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Kurs von Palantir beeindrucke weiterhin mit Outperformance. Rund sieben Prozent gehe es heute im US-Handel zeitweise nach oben - zunächst bis auf 17,58 Dollar. So hoch habe der Kurs des US-Datenanalyse-Spezialisten seit anderthalb Jahren nicht mehr gestanden. Und das, obwohl ein Analyst eigentlich bei seiner skeptischen Haltung geblieben sei.Zwar habe Matt Broome vom japanischen Finanzinstitut Mizuho sein Kursziel für die Palantir-Aktie sehr deutlich von 8 auf 14 Dollar erhöht, es bleibe aber nur bei der Empfehlung "halten" für die Aktie. Begründet werde die Zurückhaltung mit der Kursverdopplung seit den jüngsten Palantir-Zahlen. Palantir sei in Sachen KI zwar gut aufgestellt, aber es sei noch "zu früh", um zu beurteilen, wie sich das Thema auf die (rechnerische) Bewertung des Unternehmens auswirken werde. Broome habe darauf verwiesen, dass Palantir schwierig zu bewerten sei, auch weil beispielsweise Verträge im Militärbereich "naturgemäß geheim gehalten werden".Ähnliche Stimmen habe es in der Vergangenheit bereits von anderen Analysten gegeben. Viele würden ungeachtet der Kursentwicklung immer noch eher zu "Halten" oder "Verkaufen" tendieren und ihre Kursziele höchstens trendfolgend nachziehen, ohne wirklich optimistisch zu werden. Und selbst Optimisten seien zuletzt etwas zurückhaltender geworden. So habe die Investmentbank Raymond James Mitte Juni ihre klare Kaufempfehlung auf eine normale Kaufempfehlung abgeschwächt. Das damals kommunizierte Kursziel von 18 Dollar habe die Palantir-Aktie inzwischen schon wieder fast erreicht.Im Endeffekt bleibe Palantir derzeit vor allem aus Trendfolge-Sicht sehr verlockend. Konsolidierungen seien zuletzt kurz und schmerzlos ausgefallen. Falls die Aktie heute den Anstieg halten könne, würde der Kurs auf Tagesschlusskursbasis so hoch stehen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Es wäre ein Ausbruch auf ein neues Hoch in einem intakten Aufwärtstrend, der nach den dem Tief kurz vor dem Jahreswechsel begonnen habe. Technisch sehe die Aktie demnach sehr stark aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte