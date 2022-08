Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,301 EUR -0,13% (11.08.2022, 12:29)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,595 USD +4,12% (10.08.2022)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (11.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Palantir habe am Montag mit seinem Quartalsbericht enttäuscht. Aufgrund des mauen Ausblicks der US-Amerikaner habe die Aktie zweistellig nachgegeben und sei wieder unter die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke gerutscht. Damit dürfte die Konsolidierung des Titels erst einmal weitergehen.Palantir erwarte für 2022 Umsätze von 1,9 bis 1,902 Milliarden Dollar. Damit dürfte sich das Wachstum des Datenanalysespezialisten von 41 Prozent im vergangenen Jahr auf knapp 23 Prozent im laufenden Geschäftsjahr verlangsamen. Zeitgleich solle auch der bereinigte operative Gewinn im gleichen Zeitraum von 474 Millionen Dollar auf 342 Millionen Dollar zurückgehen.Palantir begründe die maue Prognose mit der zeitlichen Verschiebung einiger großer Regierungsaufträge. Laut CEO Alex Karp ändere dies nichts an den langfristigen guten Perspektiven des Unternehmens. "Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der alle großen Institutionen in den Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Ausland bedeutende Teile ihrer Operationen, wenn nicht sogar ihre gesamten Operationen, auf Palantir ausführen", so Karp.Dennoch bleibe festzuhalten, dass die Wachstumsaussichten des US-Konzerns sich abgeschwächt hätten - und das bei gleichzeitig sinkender Profitabilität. Eine Mischung, die den Investoren in Zeiten steigender Zinsen gar nicht schmecke.Anleger warten die Konsolidierung des Titels von der Seitenlinie aus ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: