Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (30.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Das habe einfach nicht gereicht: Zwei starke Tage habe es zum Auftakt der vergangenen Handelswoche gegeben, dann seien ausschließlich rote Tageskerzen gefolgt. Auch heute liege die Palantir-Aktie wieder deutlich im Minus. Noch sei charttechnisch aber kaum etwas angebrannt. Diese Woche werde es einen Impuls von fundamentaler Seite für die Aktie geben.Am Donnerstag, 2. November, veröffentliche Palantir vor Handelsstart in den USA seine Quartalszahlen. Spannend für Investoren dürfte werden, inwieweit Palantir seine in den vergangenen Quartalen erreichte Profitabilität aufrechterhalten könne - und ob sich die zunehmend angespannte Weltlage bereits merklich positiv auf die Geschäftsentwicklung beim US-Spezialisten für Datenanalyse auswirke.Beim New Yorker Börsenmakler Monness, Crespi, Hardt & Co sei man im Vorfeld eher skeptisch und bleibe lediglich bei "halten" - die neutrale Haltung bedeute praktisch: Seitenlinie. Die Begründung: Die kommerzielle Aktivität Palantirs werde weiterhin für Konjunkturschwankungen anfällig bleiben, "während sich der Zeitpunkt von Regierungsgeschäften als unberechenbar herausgestellt hat. Zudem sind diese Geschäfte gekennzeichnet durch unbeständige Umsatzrealisierung".Was das Finanzinstitut damit wohl sagen wolle, sei das, was andere Analysten bereits mehrfach kritisiert hätten: Palantirs Regierungsaufträge würden sich kaum vorhersagen lassen. Insbesondere bleibe oftmals offen, wie viel und wie nachhaltig solche Aufträge zum Umsatz beitragen würden.Kurzfristig sei die Aktie besonders für Charttechniker spannend. Nachdem bereits die 16 Dollar unterschritten worden sei, müsse heute zum Handelsauftakt die 15-Dollar-Marke dran halten. Bei weiterer Schwäche würden 14 Dollar ins Visier rücken. Knapp darunter verlaufe eine wichtige Unterstützung, die in den vergangenen Monaten mehrfach erfolgreich getestet worden sei.Die Aktie bleibt eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link