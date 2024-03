Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Palantir habe nach der Bekanntgabe eines Auftrages von der US-Army am Mittwoch einen kräftigen Kurssprung von knapp zehn Prozent aufs Parkett gezaubert. Und auch heute starte das Palantir-Papier im frühen Handel mit drei Prozent klar im Plus. Rückenwind gebe dabei ein Analysten-Upgrade - und das dürfte nicht der einzige Impuls am heutigen Tage bleiben.Das Analysehaus Mizuho habe das Kursziel für Palantir von 18 auf 21 Dollar angehoben und stufe die Aktie weiterhin mit "neutral" ein. Die Analysten hätten die Vertragsverlängerung mit der US-Army beim Titan-Programm von über 178 Millionen Dollar gelobt. Dies stelle eine große Erweiterung gegenüber dem vorherigen Auftrag vom Juni 2022 dar, so die Analysten. Zuversichtlich blicke Mizuho auch auf die langfristigen Monetarisierungschancen im Bereich KI.Dass die Aktie von Palantir im frühen US-Handel rund drei Prozent vorne liege, dürfte aber auch der Vorfreude auf die "AIP Con" geschuldet sein. Das Unternehmen habe angekündigt, dass 60 Kunden auf der Konferenz ihre Arbeit mit der "Artificial Intelligence Platform (AIP)" vorstellen würden. Darüber hinaus sollten mehr als 20 neue Kunden sowie Partner vorgestellt werden. Die Konferenz werde live ab 19:00 Uhr auf YouTube gestreamt.Palantir wolle mit seiner kürzlich eingeführten KI-Plattform vom Megatrend profitieren. Die jüngsten Quartalszahlen hätten bereits deutlich gemacht, dass die Entwicklung der AIP auf einem guten Wege sei. Allerdings werde das Thema KI von den Palantir-Kunden unterschiedlich stark umgesetzt - mit einer langsamen Adaption im Regierungsgeschäft und einer schwächeren KI-Traktion in Europa.Die Bewertung der Palantir-Aktie sei hoch - im aktuellen Gesamtmarkt könne das die KI-Fantasie aber rechtfertigen.Anleger bleiben investiert und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das Kursziel verbleibe vorerst bei 27,00 Euro. Der Stopp sollte auf 19,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link