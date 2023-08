Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (23.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie sei im Korrektur-Modus. Warum das so sei, habe DER AKTIONÄR bereits mehrfach beleuchtet. "Zumindest ein Großteil des jüngsten Kursanstiegs seit Juni wurde bereits neutralisiert. Derzeit bahnt sich ein harter Kampf um die 15-Dollar-Marke an", habe es zur charttechnischen Situation vor zwei Wochen geheißen.Und weiter: "Hält diese nicht, wäre noch um die 14 Dollar eine Unterstützung zu erwarten." Das alles unter der Überschrift "Das wird ein harter Kampf". Tatsächlich habe sich der Kurs dann noch drei Handelstage knapp über 15 Dollar halten können, nur um dann deutlich einzubrechen. Diese Runde hätten die Bullen verloren.Am vergangenen Freitag, 18. August, sei es während des US-Handels für Palantir dann prompt abwärts gegangen auf 13,68 Dollar. Schlusskurs: 14,40 Dollar. Ein kleiner Erfolg für die Bullen. Der Kurs habe also gemäß der AKTIONÄR-Prognose reagiert. Grundsätzlich sei das ein gutes Zeichen: Es sind noch nicht alle Dämme gebrochen und die Kursentwicklung verlaufe innerhalb einer geordneten Bahn.Palantir habe fraglos spannende Produkte für Regierungs- und Unternehmenskunden. Angesichts des KI-Hypes und zuversichtlicher Aussagen von Palantir-Chef Alex Karp dürften Anleger zuletzt aber etwas mehr Wachstum erwartet haben. Die Korrektur sei angesichts des vorherigen Anstiegs auch in ihrem Ausmaß normal. Charttechnisch stehe Palantir nun aber auf der Kippe.Investierte Anleger können daher dabei bleiben, beachten aber den im Heft kommunizierten Stopp, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link