Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,625 EUR +7,89% (05.06.2023, 19:12)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,565 USD +7,20% (05.06.2023, 18:58)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (05.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Letztes Hurra oder auf zu alten Hochs? Der Kurs der Palantir-Aktie lege heute im US-Handel zunächst rund sieben Prozent zu und steige auf mehr als 15 Dollar. Sollte dieses Niveau gehalten und morgen bestätigt werden, wären zumindest 18,50 Dollar das nächste Ziel. Während Analysten eher skeptisch bleiben würden, präsentiere sich Palantir-Chef Alex Karp mal wieder sehr selbstbewusst.Ende vergangener Woche habe Palantir seine Konferenz veranstaltet, auf der die neue KI-Plattform "Artificial Intelligence Platform" (AIP) vorgestellt worden sei. In dem Zusammenhang habe Karp geäußert, Palantir stelle seine KI-Produkte der US-Regierung und ihren Verbündeten zur Verfügung, er zögere aber, die Produkte auch für lokale Strafverfolgungsbehörden freizugeben, weil die Tools so mächtig seien. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir das einigen unserer Kunden überhaupt verkaufen sollten", habe Karp gesagt.Ansonsten habe es von Karp vor allem bekannte Aussagen der Marke gegeben: "Ich weiß, dass wir das beste Produkt auf dem Markt haben, und ich weiß Kunden uns fair bezahlen werden." Der Bereich KI-Tools sei ein "unendlicher Markt". Und ja, die Produkte seien gefährlich, aber wenn sie der Westen nicht einsetzen würde, würden Nationen wie die Russen sicher trotzdem nicht davor zurückschrecken.Auf Kritik von Leerverkäufer-Seite, wonach die Palantir-Produkte in der Praxis nicht so toll seien, habe Karp zudem mit "Fragt die Russen!" reagiert - und damit darauf angespielt, dass der Einsatz von Palantir-Lösungen im Ukraine-Krieg der russischen Seite zugesetzt habe und die Kriegsparteie die Effektivität von Palantir-Software bestätigen könnten.Nach der kurzen Konsolidierungsphase probe die Aktie den Ausbruch nach oben. Relative Stärke!Trader bleiben natürlich dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 05.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: