NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,98 USD -1,66% (05.01.2024)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse von "hold" auf "underperform" herab.Jefferies gehe davon aus, dass 2024 ein weiteres positives Jahr für Software sein werde, aber die Gruppe dürfte im Vergleich zu 2023 moderatere Renditen verzeichnen. Die erste Jahreshälfte 2024 könnte angesichts der Rally im vierten Quartal und des saisonalen "Glatteises" im ersten Quartal eine Herausforderung darstellen. Die Analysten würden sich selektiv für eine bessere zweite Jahreshälfte positionieren, die von einer fundamentalen Beschleunigung, einer verstärkten Einführung von künstlicher Intelligenz, niedrigeren Zinssätzen, "immer noch angemessenen" Bewertungen und einem potenziellen Anstieg der Übernahmen angetrieben werde. Die Änderung des Ratings sei Teil des Software-Playbooks 2024 von Jefferies. Die Analysten seien der Ansicht, dass die Palantir-Aktie in Bezug auf KI "überbewertet" ist.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Palantir-Aktie von "hold" auf "underperform" zurück. Das Kursziel werde von 18,00 auf 13,00 USD gesenkt. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:14,605 EUR -0,07% (08.01.2024, 10:10)