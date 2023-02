Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,777 EUR -2,30% (22.02.2023, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,29 USD -2,13% (22.02.2023, 17:13)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (22.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die kurzfristige Abwärtsbewegung bei der Palantir-Aktie habe sich gestern im US-Handel fortgesetzt - etwa 7% sei es abwärts gegangen. Auch heute sehe es nicht gut aus. Der Kurs rutsche aktuell mehr als 2% ab. Die Abwärtstendenz dürfte gestern durch eine aktuelle Analysteneinschätzung verstärkt worden sein. Der US-Finanzdienstleister William Blair habe einen skeptischen Bericht über die Aussichten des Datenanalyse-Unternehmens veröffentlicht und rate zum Verkauf der Palantir-Aktie. Einige der Verträge des Unternehmens seien durch Konkurrenten bedroht, so Analyst Louie DiPalma in seiner Studie.Palantir lege Wert darauf, dass Kunden die Software des Unternehmens wirklich nutzen würden und einen Mehrwert dadurch hätten. Es sollten konkrete Probleme gelöst und Geschäftsprozesse beschleunigt werden. Bislang könne das Unternehmen bei der Kundenbindung durchaus gute Ergebnisse erzielen. Jedoch gebe es einige Software-Unternehmen, die zumindest in Teilbereichen versuchen könnten, Alternativen zu den Palantir-Lösungen zu verkaufen.Konkurrenz zähle zu den Dauerrisiken für praktisch jedes Unternehmen. Ob es für Palantir tatsächlich zu Verlusten kommen werde und wie Anleger gegebenenfalls darauf reagieren würden, muss sich erst noch zeigen. In den vergangenen Jahren habe Palantir seine Marktposition jedenfalls deutlich ausbauen können. Zumindest seit Jahresbeginn liege die Aktie noch mehr als 25% im Plus. "Der Aktionär" bleibe jedoch bei der Palantir-Aktie abwartend positioniert, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: