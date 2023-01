Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten habe das US-Softwareunternehmen noch den Abschluss eines umgerechnet rund 91 Mio. Euro schweren Vertrags mit dem britischen Militär gemeldet. Trotzdem sei der Kurs der Palantir-Aktie innerhalb weniger Wochen noch mal rund ein Zehntel abgesackt - zeitweise sogar noch tiefer. Die Fortsetzung der Abwärtsbewegung habe "Der Aktionär" bereits vor gut einem Monat vorausgesehen. In einem Artikel vom 9. Dezember habe das Fazit gelautet: "Kurzfristig ist kein potenzieller Katalysator für besondere Aufwärtsdynamik bei Palantir in Sicht. Vielmehr droht einmal mehr eine Abwärtsbewegung. Derzeit kein Kauf."Zum Erscheinen des Artikels habe die Palantir-Aktie bei 7,12 USD notiert. Am vergangenen Freitag habe der Kurs bei 6,40 USD geschlossen. Ein Minus von rund 10%. Bereits kurz vor dem Jahreswechsel sei die Palantir-Aktie zudem auf ein neues Allzeittief abgerutscht (5,92 USD).Es bleibe dabei: Ein Kauf der Palantir-Aktie dränge sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link