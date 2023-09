Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Palantir-Aktie hänge fest: Einerseits gebe es im Bereich um die 14, 15 Dollar eine Unterstützung. Andererseits könne sich die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten auch nicht mehr recht nach oben absetzen, nachdem vor einem Monat noch mit 20,24 Dollar ein Hoch erreicht worden sei, auf das Anleger mehrere Quartale hätten warten müssen.Morgan Stanley habe gestern zudem die Stimmung gedrückt mit der Empfehlung "verkaufen" - eine Abstufung von "halten". Das Kursziel der US-Bank für Palantir: Lediglich 9 Dollar. ARK-Gründerin Cathie Wood lasse sich davon allerdings anscheinend nicht beirren. Ihre ARK-ETFs hätten bereits vor Wochen direkt nach den Zahlen und dem anschließenden Kursrutsch bei Palantir zugegriffen. Jüngst habe ARK Innovation noch mal 525.000 Aktien gekauft. Das entspreche einem Wert von knapp 8 Millionen Dollar.Doch damit nicht genug: Der ARK Fintech Innovation ETF habe 58.000 Palantir-Aktien im Gesamtwert von immerhin 874.000 Dollar gekaut. Und auch der ARK Next Generation Internet ETF habe zugegriffen: 89.000 Aktien seien für rund 1,3 Millionen Dollar gekauft worden.Wood sei eine bekannte Tech-Investorin, die Kundengelder anlege und sich vor mehr als einem Jahr bei einem Kurs von etwas mehr als 11 Dollar komplett von Palantir verabschiedet habe. Nach den vorletzten Quartalszahlen im Mai hätten Wood und Co knapp unter 10 Dollar dann wieder zugegriffen - womöglich auch, weil Palantir damals einen Gewinn habe melden können und nach eigenen Angaben dauerhafte Profitabilität anstrebe. Zuletzt habe Palantir erneut einen Gewinn gemeldet, dazu die Auflage eines Aktienrückkaufprogramms. Allerdings seien einige Beobachter enttäuscht gewesen über das relativ normale Wachstum - trotz erklärtem Rückenwind durch den KI-Hype.Investierte Anleger können dabeibleiben, beachten aber den im Heft kommunizierten Stopp, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 01.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.