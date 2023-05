Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,245 EUR -4,26% (24.05.2023, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

11,965 USD -5,34% (24.05.2023, 16:32)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich bereits angedeutet: Die starken Intraday-Verläufe beim Kurs der Palantir-Aktie in den vergangenen Handelstagen hätten auf reges Kaufinteresse hingewiesen. Nun sei zumindest für einen Teil der Aktien klar, wer die Käufer gewesen seien: Die ARK-Fonds unter Leitung von Tech-Investorin Cathie Wood hätten erneut fleißig gekauft.Der ARK Innovation ETF habe am Montag 243.158 Aktien im Gesamtwert von rund 2,9 Millionen Dollar gekauft. ARK Next Generation habe für knapp 500.000 Dollar aufgestockt und 42.162 Aktien gekauft. Auch der ARK Fintech sei auf der Käuferseite gewesen: mit 54.250 Aktien (Einkaufswert: rund 642.000 Dollar).Bereits vergangene Woche habe ARK 1,26 Millionen Palantir-Aktien nachgekauft. Eine Woche davor habe Palantir erstmals seit langer Zeit wieder im großen Stil bei Palantir zugeschlagen. Nach den jüngsten Quartalszahlen von Palantir habe Wood mehr als 4,37 Millionen Palantir-Aktien für eine Summe um die 43 Millionen Dollar gekauft.Vor etwas mehr als einem Jahr habe sich Wood zunächst komplett von Palantir verabschiedet. Von Ark-Führungskräften sei damals zu hören gewesen, der Ausstieg sei auf die leichte Schwäche Palantirs beim Geschäft mit Regierungskunden zurückzuführen. Ark habe zuletzt einfach an anderen Stellen bessere Chancen gesehen." Der Aktionär" habe es bereits geschrieben: Offenbar hätten die aktuellen Quartalszahlen und der Ausblick auf eine möglicherweise dauerhafte Profitabilität nun Wood und ihr Team wieder Mut schöpfen lassen. Dass Palantir kurzfristig aber eher etwas für hartgesottene Trader sei (auch Wood und ihr Team würden relativ viel aktiv handeln), zeige die aktuelle Volatilität: Heute gehe es zunächst fünf Prozent abwärts. Vorerst könnten in solchen Schwächephasen Intraday zwar Nachzügler zugreifen. Sei jedoch die erste Kauflust gestillt, könnte es die Aktie auch noch mal günstiger geben. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: