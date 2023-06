ASE-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:

0,605 AUD +11,01% (01.06.2023, 08:10)



ISIN Paladin Energy-Aktie:

AU000000PDN8



WKN Paladin Energy-Aktie:

890889



Ticker-Symbol Paladin Energy-Aktie Deutschland:

PUR



TSE Ticker-Symbol Paladin Energy-Aktie:

PDN



Kurzprofil Paladin Energy Ltd.:



Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, ASE-Symbol: PDN) ist mit der Entwicklung und dem Betrieb von Uranminen beschäftigt und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien. Das Unternehmen betreibt zwei Minen in Afrika und ein Projekt in Australien. (01.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Paladin Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, ASE-Symbol: PDN) unter die Lupe.Die Aktie des Konzerns, der die Langer-Heinrich-Mine in Namibia zurück in Produktion bringen wolle, habe unter der Meldung gelitten, wonach der afrikanische Staat überlege, sich an Rohstoffprojekten zu beteiligen. Das wäre eine Quasi-Enteignung, wenn auch nur in Teilen. Tags darauf habe jedoch die Meldung die Runde gemacht, dass bestehende Konzessionen nicht angetastet werden sollten und die Paladin Energy-Aktie habe sich erholen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.