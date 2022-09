TSE-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:

Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, TSE-Symbol: PDN) ist mit der Entwicklung und dem Betrieb von Uranminen beschäftigt und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien. Das Unternehmen betreibt zwei Minen in Afrika und ein Projekt in Australien. (09.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Paladin Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Paladin Energy Ltd. (ISIN: AU000000PDN8, WKN: 890889, Ticker-Symbol: PUR, TSE-Symbol: PDN) unter die Lupe.Der Uran-Sektor befinde sich im Aufwind. Und auch bei den australischen Uranaktien sehe es nach weiteren Kursgewinnen aus. Ein Beispiel dafür sei Paladin Energy. Dem Unternehmen könnte der Neustart der Mine "Langer Heinrich" in Namibia durchaus gelingen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.09.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Paladin Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Paladin Energy-Aktie:0,631 Euro +1,94% (09.09.2022, 18:15)