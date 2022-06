Ein Szenario, das auch die Zeichner des SPACs EJF Acquisition (ISIN KYG2955B1095/ WKN A2QPKU), mit dem Pagaya fusioniere, abgeschreckt haben dürfte. Am Tag vor der Abstimmung über den Deal sei der EJF-Kurs um 47 Prozent eingeknickt.



Gleichzeitig sei auch die im September letzten Jahres festgelegte Bewertung des Fintechs von 8,5 Milliarden Dollar, die ein KUV von 12,5 bedeute, im heutigen Marktumfeld nicht mehr haltbar. Zum Vergleich: Upstart werde Schätzungen zufolge dieses Jahr fast doppelt so viel Umsatz einfahren wie die 679 Millionen Dollar, die Pagaya in der Investoren-Präsentation in Aussicht stelle. Dennoch seien die Amerikaner mit einem KUV von 2,4 erheblich niedriger bewertet.



Das Timing hätte für Pagaya kaum schlechter sein können. Zur Zurückhaltung der Anleger bei Unternehmen, die via SPAC an die Börse gekommen seien, mische sich ein generell schwieriges Umfeld für Fintechs und Zweifel an der Leistungsfähigkeit der zugrundeliegenden KI.



"Der Aktionär" bleibt bei Pagaya an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.06.2022)



