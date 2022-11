NASDAQ-Aktienkurs Paccar-Aktie:

105,89 USD -0,12% (23.11.2022, 22:00)



ISIN Paccar-Aktie:

US6937181088



WKN Paccar-Aktie:

861114



Ticker-Symbol Paccar-Aktie:

PAE



NASDAQ-Symbol Paccar-Aktie:

PCAR



Kurzprofil Paccar Inc.:



Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, WKN: 861114, Ticker-Symbol: PAE, NASDAQ-Symbol: PCAR) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lastwagen spezialisiert hat. Mit seinem Angebot an kleinen, mittelschweren und schweren Lastwagen gehört der Konzern zu den weltweit führenden Anbietern. Die entwickelten und produzierten LKW vertreibt das Unternehmen unter den Marken Kenworth, Peterbilt und DAF auf der ganzen Welt. Paccar Inc. betreibt eigene Testzentren und arbeitet an der Entwicklung neuer Motoren, die Emissionen verringern und Benzin einsparen sollen. Neben den verschiedenen Lastwagen bietet der Konzern auch Informationstechnologien sowie entsprechende Ersatzteile und einen eigenen Finanzierungsservice. Das weltweit operierende Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über ein breites Vertriebsnetz in über 100 Ländern, unter anderem in Kanada, Mexiko, West- und Osteuropa und auch in Asien und Afrika an. Die Tochterfirmen Kenworth Truck Company, Peterbilt Motors und DAF Trucks produzieren eigenständig unter dem Dach von Paccar Inc. (25.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Paccar-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, WKN: 861114, Ticker-Symbol: PAE, NASDAQ-Symbol: PCAR) unter die Lupe.Keine Frage: Solche Charts seien selten geworden! So sorge der Vorstoß in "uncharted territory" bei der Paccar-Aktie für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Doch das sei nicht das einzige charttechnische Ausrufezeichen. Zuvor sei das Papier bereits aus der seit Anfang 2021 bestehenden Flaggenkonsolidierung nach oben ausgebrochen und habe mit dem Sprung über das Januarhoch bei 97,56 USD eine Bodenbildung abgeschlossen. Beide Ausbrüche seien mit einer hohen Relativen Stärke (Levy) erfolgt. Diese Bestätigung von Indikatorenseite sorge gleichzeitig für das Vorliegen eines der Lieblingssetups der Analysten, welches ein hohes Momentum mit charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniere. Jenseits des alten Rekordhochs von 103,19 USD definiere das Kursziel von knapp 130 USD - abgeleitet aus der beschriebenen Flagge - eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Ein weiteres ergebe sich aus einer Fibonacci-Projektion bei 119,38 USD.Eine engmaschige Absicherung auf Basis des oben genannten Januarhochs gewährleistet im Umkehrschluss ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 25.11.2022)Börsenplätze Paccar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Paccar-Aktie:101,82 EUR +0,14% (25.11.2022, 10:54)