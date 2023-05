NASDAQ-Aktienkurs PacWest Bancorp-Aktie:

6,1276 USD +6,94% (22.05.2023, 15:36)



ISIN PacWest Bancorp-Aktie:

US6952631033



WKN PacWest Bancorp-Aktie:

A0Q16R



Ticker-Symbol PacWest Bancorp-Aktie:

F8B



NASDAQ-Symbol PacWest Bancorp-Aktie:

PACW



Kurzprofil PacWest Bancorp:



PacWest Bancorp (ISIN: US6952631033, WKN: A0Q16R, Ticker-Symbol: F8B, NASDAQ-Symbol: PACW) ist eine Bankholding, die unter der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Pacific Western Bank in Kalifornien 70 Full-Service-Filialen betreibt. Angeboten werden kommerzielle Bankdienstleistungen, inklusive Immobilienvermittlung und Geschäftsdarlehen für kleine bis mittelständische Unternehmen.



Über die zwei Tochtergesellschaften BFI Business Finance und Celtic Capital Corporation sowie die Unternehmenssegmente First Community Financial und Pacific Western Equipment Finance stellt das Kreditinstitut auch Betriebsmittelfinanzierung und Anlagenleasing für wachstumsstarke Unternehmen in den USA zur Verfügung. Dabei liegt der Fokus auf den Bundesstaaten Arizona, Texas, Utah und Kalifornien. Hauptsitz ist Los Angeles. (22.05.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PacWest Bancorp-Aktien steigen nach dem Verkauf von Krediten an Kennedy-Wilson - AktiennewsDie Aktien der Regionalbank PacWest Bancorp (ISIN: US6952631033, WKN: A0Q16R, Ticker-Symbol: F8B, NASDAQ-Symbol: PACW) legen vor dem Handelsstart an der Wall Street um knapp 4% zu, so die Experten von XTB.Grund für den Anstieg seien Berichte über den Verkauf eines Portfolios von 74 Immobilienbaudarlehen mit einem ausstehenden Saldo von rund 2,6 Milliarden US-Dollar an Kennedy-Wilson Holdings.In der Ankündigung habe die Bank außerdem bekannt gegeben, dass sie weitere sechs Immobiliendarlehen im Wert von 363 Millionen US-Dollar verkaufen werde. PacWest habe sich auf immobilienbezogene Produkte spezialisiert, darunter auch die Finanzierung von Hausbesitzerverbänden (HOA). Im Februar habe die Bank angekündigt, ihre Abteilung für Bürgerdarlehen umzustrukturieren, um die Rentabilität zu verbessern.Börsenplätze PacWest Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PacWest Bancorp-Aktie:5,70 EUR +7,55% (22.05.2023, 15:43)