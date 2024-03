Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

20,10 EUR -1,37% (21.03.2024, 14:34)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

20,12 EUR +0,60% (21.03.2024, 14:20)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (21.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) nach wie vor zu kaufen.Gemäß Geschäftsbericht habe PVA in 2023 Erlöse von 263,2 Mio. EUR erzielt, womit das Top Line-Wachstum nach der eindrucksvollen Steigerung im Vorjahr auf hohem Niveau weiter verlaufen sei (+28,4% yoy). 70,6% des Umsatzes (186,1 Mio. EUR) habe das Segmenterzielt, welches vom anhaltenden Kapazitätsausbau der Branche ungebrochen habe profitieren können, was einer eindrucksvollen Top Line-Steigerung von 27,7% yoy entspreche. Im Segmenthabe der Erlös noch deutlicher (30,1% yoy) auf 77,4 Mio. EUR gesteigert werden können. Ergebnisseitig habe die dynamische operative Performance sowohl auf operativer Ebene (EBITDA: +38,3% yoy; EBIT: +37,0% yoy) als auch im EPS (+38,3% yoy) in einer überproportionalen Steigerung resultiert.Vor allem aufgrund entfallender Belastungen aus R&D-Kundenprojekten habe sich die Rohmarge positiv entwickelt (+0,6 PP yoy) und auf EBIT-Ebene zu einer Margensteigerung um 0,9 PP yoy geführt, welche von beiden Segmenten (: +0,9 PP yoy;: +0,2 PP yoy) getragen worden sei. Der WC-Aufbau im Zusammenhang mit der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten sowie die fast vollständige Begleichung von Steuerverbindlichkeiten (ca. 8 Mio. EUR) hätten den OCF reduziert, was zusammen mit dem erhöhten CAPEX-Niveau (11,8 Mio. EUR) den FCF außerordentlich belastet habe (-9,8 Mio. EUR).Darauf basierend würden die Aktienanalysten der Montega AG über den Prognosezeitraum ihre Erwartung für die WC-Quote erhöhen (Ø'24-27: 14,6%; MONe alt: 4,7%), um das veränderte Cash Flow-Profil der schneller drehenden Aufträge im Zusammenhang mit der Ausweitung des Metrology-Geschäftes zu reflektieren.Mit einem Maßnahmen-Dreiklang bereite PVA die Organisation für die nächste Wachstumsstufe vor: (1) Umbau der Vertriebsorganisation, (2) Kapazitätsausbau an allen relevanten Fertigungsstandorten inklusive Schaffung weiterer Kapazitäten für die Softwareentwicklung und (3) Errichtung eines R&D-Centers mit Forschungsschwerpunkt auf Entwicklung von Prozesstechnologien für die Bearbeitung hochinnovativer Materialien (u.a. Siliziumkarbid). Hierfür plane das Management für 2024 mit einer ungefähren Verdopplung der CAPEX inklusive Ausweitung der Kostenbasis, was den Höhepunkt der Kapazitätsmaßnahmen markiere und die Aktienanalysten der Montega AG bereits weitgehend in ihren Prognosen abgebildet hätten. Ab 2026 würden die Aktienanalysten der Montega AG die Rückkehr zu einem CAPEX-Niveau zwischen 8 und 10 Mio. EUR erwarten. Folglich sei für die Umsatzverdopplung auf 500 Mio. EUR (inklusive M&A; MONe: 20 bis 50 Mio. EUR) ein Gesamtinvestment bis 2028 von ca. 70 Mio. EUR notwendig, was die Asset Light-Struktur des Konzerns unterstreiche und eine hohe Visibilität für weiterhin attraktive Kapitalrenditen liefere (ROCE 2023: 28,9%).PVA TePla habe in 2023 überzeugt und werde in 2024 erneut profitabel wachsen. Das Bewertungsniveau von 10,3x EV/EBIT (2024) sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG äußerst attraktiv.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 32,00 EUR (vorher: 33,00 EUR) für die PVA TePla-Aktie. (Analyse vom 21.03.2024)