Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (04.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Aktienplatzierung von Firmengründer Peter Abel habe die Aktie von PVA TePla zuletzt ausgebremst. Der Verkaufsdruck könnte nun aber weichen. Die Investoren würden mehr und mehr den Blick auf die operativen Aussichten richten. Bei den Analysten hätten die Experten der Exane BNP Paribas ihre pessimistische Haltung aufgegeben.Die Aktien von PVA TePla würden den nächsten Anlauf starten, um aus ihrer Seitwärtsbewegung auszubrechen. Unterstützung gebe es vonseiten der Analysten. Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas, mit "unterperform" und Ziel 18 Euro bislang der letzte "TePla-Bär" unter den Analysten, habe seine pessimistische Haltung überarbeitet und votiere nun immerhin mit "neutral". Damit steige die Zahl der Experten, die dem Titel neutral gegenüberstünden, auf drei. Dem gegenüber stünden sieben Kaufempfehlungen.Jungfleisch halte eine Aufstockung der Prognosen für 2024 für möglich, da sich das Unternehmen im Wafer-Segment besser schlage als die Branche. Derzeit stünden hier ein Umsatz von 250 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 15 Prozent im Raum. Die Aktien seien allerdings recht teuer - vor allem mit Blick auf die Profitabilität, weniger auf das Wachstum.Die Orderbücher seien prall gefüllt, die Visibilität entsprechend groß. "Wir sehen für die kommenden Jahre enormes Potenzial in den globalen Wachstumsmärkten Digitalisierung, erneuerbare Energien und E-Mobilität", heiße es passend dazu aus der Firmenzentrale.Bleiben die Bullen jetzt am Ball, könnte die Aktie zunächst den horizontalen Widerstand um 24 Euro ansteuern, um im Anschluss Kurs auf das Ziel der Analysten zu nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur PVA TePla AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".