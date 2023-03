Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (03.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von PVA TePla hätten in dieser Woche zunächst mit einem Kursfeuerwerk auf gute Geschäftszahlen und einen starken Ausblick reagiert. Im Anschluss habe dann eine überraschende Platzierung eines Aktienpakets von Unternehmensgründer Peter Abel für Ernüchterung gesorgt. Wie gehe es weiter?Peter Abel, der Gründer und Hauptanteilseigner der Gesellschaft, habe sich von seinem gesamten verbliebenen Aktienpaket (13,6 Prozent) getrennt. Die PA Beteiligungsgesellschaft, die von Abel und seiner Familie kontrolliert werde, habe dazu mit Unterstützung von Jefferies bei institutionellen Investoren 2,96 Millionen Aktien zum Preis von 22 Euro platziert.Die Medaille habe bei derartigen Maßnahmen meist zwei Seiten: Zum einen zeige sich damit das große Interesse der Investoren an der TePla-Story. Zudem steige der Freefloat auf 100 Prozent, die Liquidität der Aktie werde weiter erhöht. Zum anderen seien die Kursgewinne nach dem starken Ausblick komplett wieder weg - zumindest kurzfristig. Denn die operativen Aussichten des Spezialisten für Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme (Metrologie) für die Halbleiterindustrie seien unverändert stark. Die Orderbücher würden aus allen Nähten platzen.Zur Erinnerung: Im Juni 2021 habe Abel bereits 2,5 Millionen Aktien (rund 11,5 Prozent aller ausstehenden Aktien) im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft. Die Aktien seien zu einem Preis von 22,30 Euro pro Aktie platziert worden. Wenige Monate später habe die Aktie bereits an der 50-Euro-Marke gekratzt."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link