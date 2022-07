Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (04.07.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla habe jüngst die Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2021 abgehalten. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Investitionspläne der Halbleiterindustrie habe der Vorstand in diesem Zuge die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Beschlüsse der Hauptversammlung: Die Beschlussfassungen der HV hätten sich auf das Thema der Erneuerung bzw. Erhöhung des genehmigten bzw. bedingten Kapitals fokussiert. Zum einen sei der Vorstand ermächtigt worden, das Grundkapital bis Juni 2027 um bis zu 5,4 Mio. Euro zu erhöhen. Zum anderen sei dem Vorschlag zur Möglichkeit der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen i.H.v. bis zu 100,0 Mio. Euro zugestimmt worden. Den Inhabern der potenziellen Schuldverschreibungen dürften dabei Wandlungs- bzw. Optionsrechte von insgesamt bis zu 5,4 Mio. neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 5,4 Mio. Euro gewährt werden. Damit könne das Grundkapital bei Bedarf um bis zu ca. 50% bzw. 10,9 Mio. Euro erweitert werden. Die Einnahmen aus derartigen Emissionen sollten v.a. für zukünftige M&A-Transaktionen verwendet werden.Ausblick für 2022 bestätigt: PVA TePla blicke trotz der negativen Markteinflüsse wie bspw. dem Ukraine-Krieg, der Bauteileknappheit und der steigenden Inflation zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand prognostiziere für 2022 demnach weiterhin einen Umsatz von 170 bis 180 Mio. Euro und ein EBITDA von 25 bis 27 Mio. Euro. Ausschlaggebend hierfür sei der imposante Auftragsbestand von ca. 311 Mio. Euro per Ende Q1 2022, der die hohe Nachfrage nach PVAs Anlagen und Systemen widerspiegele. Zudem sei der Konzern bisher nicht von Lieferengpässen oder den Lockdowns in China (v.a. Shanghai) betroffen. Das Unternehmen beziehe seine Bauteile ausschließlich von europäischen Lieferanten. Spätestens seit der Vertragsunterzeichnung zur Lieferung von Siliziumkarbid-Kristallzuchtanlagen an STMicroelectronics habe sich PVA TePla nach Erachten des Analysten darüber hinaus in einem zukünftigen Wachstumsfeld aussichtsreich positioniert. Die Verwendung von Siliziumkarbid-Halbleitern berge nach Erachten des Analysten vor allem für die Elektromobilität ein enormes Wachstumspotenzial. SiC-Halbleiter würden effizienter als übliche Halbleiter arbeiten und zu Gewichtseinsparungen bei Elektroautos führen, die dadurch ihre Reichweite vergrößern würden.PVA TePla sei weiterhin nicht substanziell von negativen externen Effekten betroffen und sollte auch in diesem Jahr von den Investitionsplänen der Halbleiterindustrie profitieren.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 Euro. (Analyse vom 04.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link