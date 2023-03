XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (02.03.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) charttechnisch unter die Lupe.Letzte Woche hätten sie bei der PVA TePla-Aktie auf eine ganz besondere charttechnische Konstellation hingewiesen. Nach den scharfen Kursverlusten des Jahres 2022 habe der Titel eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Trendwende ausgeprägt. Oberhalb der Nackenlinie des beschriebenen Umkehrmusters (akt. bei 21,54 EUR) seien dann mehrere "inside weeks" gefolgt. Die Auflösung dieser Innenstäbe hätten die vor Wochenfrist als Signalgeber für einen neuen Trendimpuls definiert. Diese Einschätzung habe sich als "goldrichtig" erwiesen. Damit sei der Titel auf dem besten Weg das Kursziel von fast 30 EUR - abgeleitet aus der Höhe der o. g. Trendwende - in Rekordgeschwindigkeit abzuarbeiten. Die skizzierte Zielmarke harmoniere zudem recht gut mit dem Hoch vom März 2022 (29,45 EUR). Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich habe die Aktie den beschriebenen Ausbruch mit einer Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (23,24 EUR zu 24,86 EUR) vollzogen. Die untere Gapkante könne entsprechend als Absicherung auf der Unterseite und somit als neuer Stop-Loss herangezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:25,58 EUR -1,08% (02.03.2023, 08:40)