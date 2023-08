Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,00 EUR -2,87% (01.08.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,10 EUR -1,49% (01.08.2023, 17:36)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (01.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla werde Donnerstag H1-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die eine deutliche Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumspfades offenbaren dürften. So sollte die operative Entwicklung weiterhin vom hohen Auftragsbestand beflügelt sein. Dieser dürfte sich jedoch im Zuge abflachender Auftragseingänge in beiden Segmenten im abgelaufenen Quartal und im weiteren Jahresverlauf nunmehr auf hohem Niveau stabilisieren.Während viele Anlagenbauer nachgelagerter Prozessschritte der Halbleiterfertigung sowie Chiphersteller positive Entwicklungen vermeldet hätten, blicke der Waferhersteller Siltronic nüchtern auf 2023 und prognostiziere einen Umsatzrückgang von 14% bis 19% yoy. Der Umsatz im 6M-Zeitraum sei dementsprechend rückläufig ausgefallen (-5,9% yoy).Derweil würden die direkten PVA TePla-Peers AIXTRON ( ISIN DE000A0WMPJ6 WKN A0WMPJ ) und SÜSS MicroTec ( ISIN DE000A1K0235 WKN A1K023 ) ihre Umsätze und Auftragsbestände massiv ausbauen. So habe AIXTRON seinen Umsatz um 31,2% yoy gesteigert. Der Konzern habe in diesem Zuge die Umsatzerwartungen für 2023 erhöht. Der Auftragsbestand sei ebenfalls um 31,2% yoy gewachsen. SÜSS MicroTec habe den Umsatz im Halbleitergeschäft nach vorläufigen Zahlen um 26,9% yoy steigern können.Aufgrund des hohen Auftragsbestandes zum Ende des ersten Quartals (327,2 Mio. Euro) würden die Aktienanalysten der Montega AG für PVA TePla von einem weiteren deutlich zweistelligen Umsatzwachstum im zweiten Quartal von 33,6% yoy auf 62,5 Mio. Euro ausgehen (H1: 121,0 Mio. Euro; +51,1% yoy). Nach einer Umsatzverdopplung im Segment Industrial Systems im ersten Quartal dürfte der Top Line-Anstieg im zweiten Quartal nunmehr wieder vermehrt vom Halbleiter-Segment getrieben worden sein und das Industrie-Segment sequenzielles Wachstum auf hohem Niveau verbucht haben.Mit Blick auf die Auftragslage dürfte PVA TePla im zweiten Quartal einen Seitwärtsschritt verzeichnet haben. Aufgrund hoher Lagerbestände bei Chipfertigern hätten diese nachweislich Investitionsbudgets reduziert. Dies dürfte sich nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG im zweiten Quartal und in den Folgequartalen beim Konzern bemerkbar machen. Die Book-to-Bill-Ratio könnte auf H1-Sicht knapp unter 1,0 gefallen sein. Eine schwächelnde Auftragslage könnte je nach Konjunkturentwicklung nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG noch bis Mitte 2024 anhalten. Die zahlreichen Initiativen zur Stärkung lokaler Lieferketten im Halbleiterbereich in Europa und Nordamerika (EU-Chips Act etc.) sollten die Auftragslage für den Konzern hiernach begünstigen und die strukturellen Wachstumstreiber verstärken.Die Aktienanalysten der Montega AG würden von einem erfolgreichen ersten Halbjahr für PVA TePla ausgehen. Die Auftragslage dürfte sich indes normalisieren, die Zielsetzungen des Unternehmens allerdings nicht gefährden.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro für die PVA TePla-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)