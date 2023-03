Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,86 EUR +2,53% (27.03.2023, 16:41)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,84 EUR +3,80% (27.03.2023, 16:26)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (27.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla habe vergangene Woche den Geschäftsbericht für das GJ 2022 vorgelegt und in einem CONNECT Earnings Call die hohe Nachfrage nach den Anlagen des Konzerns für beide Geschäftsbereiche bekräftigt. Mit der bestätigten Guidance für 2023 nehme PVA TePla die vorzeitige Realisierung des umsatzseitigen Mittelfristziels von 250,0 Mio. Euro ins Visier.Im Zuge der Veröffentlichung des GB habe das Management die vorläufigen Zahlen bestätigt. So habe der Konzern in 2022 einen deutlichen Umsatzanstieg von 31,8% yoy auf 205,2 Mio. Euro verzeichnet, zu dem beide Segmente beigetragen hätten. Einen überproportionalen Umsatzzuwachs habe der Bereich "Industrial Systems" (+57,0% yoy; 59,5 Mio. Euro) verzeichnet. Mit 145,7 Mio. Euro (+23,7% yoy) habe der Umsatz im Halbleiter-Segment indes deutlich unter der Analystenerwartung von 154,0 Mio. Euro gelegen. Der Auftragseingang sei bereinigt um einen Großauftrag im Vorjahr um 8,0% yoy (235,0 Mio. Euro) gestiegen, sodass man insg. über ein Orderbuch von 324,3 Mio. Euro verfüge (+14,5% yoy).Auf Konzernebene habe das Unternehmen das operative Ergebnis überproportional um 36,9% yoy von 18,3 Mio. Euro auf 25,1 Mio. Euro gesteigert, was in einer EBIT-Marge von 12,2% resultiert habe (+0,4 PP yoy). Wesentlicher Treiber sei hier das Geschäft mit industriellen Anlagen (EBIT: 7,8 Mio. Euro; +310,4% yoy) gewesen, das auf Ganzjahressicht eine Marge von 13,1% erwirtschaftet habe (+8,1 PP yoy). Das Halbleiter-Segment sei hinter der Vorjahresprofitabilität zurückgeblieben (15,7%; -2,5 PP yoy). Ursächlich hierfür sei ein Einmaleffekt aus einem Entwicklungsauftrag für eine neue Generation von Kristallzuchtanlagen gewesen. Der Konzern-Jahresüberschuss i.H.v. 17,7 Mio. Euro habe aufgrund einer niedrigeren Steuerquote um 1,2 Mio. Euro über der Analystenprognose gelegen.Nach Vorlage des Geschäftsberichts gehe der Analyst unverändert von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses auch in 2023 aus.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro. (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link