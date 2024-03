Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

19,48 EUR -1,02% (22.03.2024, 13:14)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

19,61 EUR -1,90% (22.03.2024, 12:54)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (22.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE), senkt aber das Kursziel.PVA TePla habe mit dem Geschäftsbericht die bereits vorab gemeldeten Zahlen, mit denen die eigenen Prognosen und die SMC Research-Schätzungen übertroffen worden seien, bestätigt. Demnach sei der Umsatz letztes Jahr um 28 Prozent auf 263,4 Mio. Euro gesteigert worden, während der Jahresüberschuss erneut überproportional um 38 Prozent auf den neuen Rekordwert von 24,4 Mio. Euro habe verbessert werden können.Auch die weiteren Perspektiven seien vielversprechend. PVA TePla sei in Märkten aktiv, die von einem trendmäßigen Nachfragewachstum gekennzeichnet seien, und berichte von einem ungebrochenen Interesse an seinen Produkten. Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass der Auftragseingang 2023 sowohl unter Vorjahr als auch unter dem Umsatz geblieben sei, was der Vorstand mit der hohen Volatilität des Auftragseingangs begründet. Auch führe das steigende Gewicht von Produkten mit kürzeren Fertigungszeiten dazu, dass der Auftragseingang kurzfristiger erfolge.Die eigene Zuversicht in die weitere Entwicklung untermauere das Unternehmen mit einem umfangreichen Wachstumsprogramm, in dessen Rahmen die Strukturen und Kapazitäten deutlich ausgebaut würden und die Innovationskraft weiter gestärkt werden solle. Damit wolle sich PVA TePla noch konsequenter vom Anlagenhersteller zum Lösungsanbieter weiterentwickeln und damit weitere Anwendungen und Zielbranchen erschließen. Auf der Grundlage dieses Programm wolle PVA TePla den Umsatz bis 2028 auf rund 500 Mio. Euro verdoppeln. Als erster Schritt solle der Umsatz dieses Jahr auf 270 bis 290 Mio. Euro zulegen, was ein weiteres EBITDA-Wachstum auf 47 bis 51 Mio. Euro ermöglichen solle.Auf dieser Grundlage bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die PVA TePla-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link