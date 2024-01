Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (19.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In dem von erneuten Zinssorgen und Gewinnmitnahmen geprägten Jahresauftakt habe auch die Aktie von PVA TePla eine Verschnaufpause eingelegt. Mit dem freundlichen TSMC-Ausblick habe die Stimmung wieder gedreht. Der Newsflow bei TePla dürfte in den kommenden Wochen ebenfalls positiv bleiben und der Aktie entsprechende Impulse liefern.Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) habe ein schwieriges Jahr unerwartet stark beendet und zudem einen zuversichtlichen ersten Ausblick auf das neue Jahr gegeben. "Unser Geschäft hat die Talsohle erreicht und wir rechnen für 2024 mit einem gesunden Wachstum", so TSMC-Chef C. C. Wie. Die Aussagen des Zulieferers von Apple, NVIDIA und Co dürften als Hinweis auf eine beginnende Branchenerholung interpretiert werden und positive Impulse für die gesamte Chipbranche liefern - und damit auch für die Aktien von PVA TePla.Hintergrund: In den Kristallzuchtanlagen der Hessen wachse das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter heran. Für Fantasie würden hier auch die immer stärker nachgefragten Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC) sorgen, die in den TePla-Hochtemperaturöfen gezüchtet würden. Darüber hinaus habe die Gesellschaft Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie (Metrologie) im Programm, mit denen Defekte und Oberflächenkontaminationen von Halbleitern frühzeitig erkannt würden.Im abgelaufenen Jahr peile PVA TePla mittlerweile das obere Ende der Prognose an. Diese sehe einen Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Euro (Vorjahr: 205 Millionen Euro) und ein EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro (Vorjahr: 30 Millionen Euro) vor. Daraus könnte am Ende eine Marge von knapp 15 Prozent resultieren. Unterm Strich dürfte so dann bereits ein Gewinn je Aktie von 1,15 Euro (2022: 0,81 Euro) zu Buche stehen.Einen ersten Ausblick vom Unternehmen dürfte es mit den vorläufigen Zahlen für 2023 vermutlich im Februar geben. Gut möglich, dass es dann auch einen überarbeiteten Blick über den Tellerrand auf die kommenden Jahre geben werde.Lange Zeit habe PVA TePla von den rasant steigenden Investitionen der Chiphersteller profitiert. Die Aktie sei rasant gestiegen. Im November 2021 sei Schluss gewesen. Die Wachstumsraten hätten mit der Bewertung nicht mehr mithalten können. Auf die dynamische Kursrally sei eine ebenso rasante Talfahrt gefolgt. Nach einer mehrmonatigen Talfahrt könnte die Aktie ein erneutes Comeback feiern. Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 20,50 Euro würde ein passendes technisches Kaufsignal generiert werden. Die nächsten Etappenziele würden im Bereich von 22 und 24 Euro warten. Könne die Gesellschaft die vollen Orderbücher wie geplant monetarisieren, seien mittelfristig aber auch noch höhere Notierungen möglich."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot daher auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 19.01.2024)