Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

16,61 EUR +13,85% (02.11.2023, 09:35)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

16,16 EUR +11,45% (02.11.2023, 09:19)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (02.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die heute vorgelegten Zahlen würden recht eindrucksvoll zeigen: Operativ sei PVA TePla stark unterwegs. Die Orderbücher seien prall gefüllt, die Visibilität entsprechend groß. Passend dazu werde der Vorstand für das Gesamtjahr optimistischer. Der Bewertung sei mittlerweile auf ein vergleichsweise günstiges Niveau geschrumpft. Reiche das für eine neue Aufwärtsbewegung?PVA TePla habe den Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 46 Prozent auf 191,2 Millionen Euro gesteigert. Das Segment Semiconductor Systems habe einen Anstieg um 41 Prozent auf 133,8 Millionen Euro verzeichnet. Im Bereich Industrial Systems sei der Umsatz überproportional um 59 Prozent auf 57,4 Millionen Euro gestiegen.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei dabei um 76 Prozent auf 29,1 Millionen Euro verbessert worden. Daraus resultiere eine EBITDA-Marge von 15,2 Prozent (Vorjahr: 12,6 Prozent)."Aktionär"-Leser würden wissen: PVA TePla profitiere von den Investitionen der Chiphersteller. In den Kristallzuchtanlagen der Hessen wachse das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter. Außerdem könnten mit den TePla-Inspektionssystemen Defekte und Oberflächenkontaminationen von Halbleitern frühzeitig erkannt werden.Nach dem bisherigen starken Jahresverlauf rechne das Unternehmen daher auf Jahressicht mit einem Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Prognose, die einen Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro anvisiere.Die Aktie starte mit einem satten Kurssprung in den Handel. Mit den optimistischen Aussagen für das laufende Jahr und den generell positiven Aussichten für die kommenden Jahre sollten die mit einem 2024er KGV von 11 und einem KUV von 1,1 günstig bewertete Papiere nun auch das überfällige nachhaltige Comeback starten."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.11.2023)