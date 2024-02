Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (29.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE).Jalin Ketter (CEO/CFO) sei gestern mit Montega auf Roadshow in Hamburg gewesen, um die starken vorläufigen FY-Zahlen und den ebenfalls veröffentlichten Ausblick bis 2028 zu präsentieren, der eine Verdopplung der Umsatzbasis und eine deutliche Ergebnissteigerung beinhalte.Nach vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen mit über 263 Mio. EUR Umsatz (Konsens: 257,0 Mio. EUR) und über 43 Mio. EUR EBITDA (Konsens: 39,9 Mio. EUR) die selbstgesteckten Ziele deutlich sowie die Analysten-Erwartungen leicht übertroffen. Damit habe PVA TePla nach einer sehr starken Performance in den letzten Jahren mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg ein weiteres Erfolgsjahr verzeichnet. Auftragsbestand und -eingang seien im Vorjahresvergleich um -4% bzw.-6% yoy auf 278 Mio. EUR und 222 Mio. EUR (BtB: 0,84x) gesunken.Für 2024 erwarte der Vorstand basierend auf dem Guidance-Midpoint einen weiteren Top Line-Zuwachs von ca. +6,5% yoy (270 bis290 Mio. EUR) und eine EBITDA-Margensteigerung von ca. +1,0 PP yoy (47 bis 51 Mio. EUR). Der Analyst positioniere sich umsatzseitig am oberen Ende bei einer EBITDA-Marge von 17,5%. Weiterhin habe der Vorstand seine Erwartung für 2025 geäußert, in dem ein Wachstum in ähnlicher Höhe avisiert werde. Bis 2028 solle die Umsatzmarke von rund 500 Mio. EUR geknackt werden, was einer Umsatzverdopplung in fünf Jahren entspreche (CAGR 2023-2028: 13,7% p.a) und der bisherigen Erwartung des Analysten (exkl. M&A) entspreche (MONe alt: 479Mio. EUR). Akquisitionen könnten hierzu bis 2028 zwischen 20 und 50 Mio. EUR beitragen.Im laufenden Jahr stünden für das Management neben der erfolgreichen operativen Performance folgende Themen oben auf der Agenda: (1) Der Umbau der Vertriebsstrukturen hin zu einemlösungsorientierten, aktiven Sales-Approach, wodurch v.a. eine größere Marktpenetration im hochprofitablen Segment Metrologie erreicht werden könne. (2) Die Erweiterung der Kapazitäten an den zentralen Standorten in Deutschland, Frankreich und Italien sowie die KI-basierte Weiterentwicklung von Metrologie-Software, die im Kundeneinsatz bereits signifikanten Mehrwert schaffe (90% Fehlerdetektion vs. 80%) und (3) die Errichtung eines R&D-Centers für die Entwicklung von Prozesstechnologien für die Bearbeitung hochinnovativer Materialien.Durch den angestrebten starken Ausbau des Metrologiesegmentes sehe das Management trotz der Investitionen auch kurzfristig Margenpotenzial, welches nach Abschluss des Organisationsumbaus 2026 vollersichtlich werden dürfte und EBIT-Margen nahe der 20%-Marke als realisierbar erscheinen lasse (MONe alt: 14 bis 17% langfristig; TV: 14,5%). So würden in diesem Segment Bruttomargen deutlich oberhalb des Konzerndurchschnitts realisiert. Diesen Effekt sowie CAPEX/OPEX-Ausbau habe der Analyst modellseitig berücksichtigt. Im Metrologie-Segment seien hohe Anzahlungen wie im restlichen PVA-Anlagenportfolio laut Vorstandunüblich, was er in höheren WC-Beständen im Prognosezeitraum zudem reflektiere.Die RS inkl. starker FY 2023-Ergebnisse und einem vielversprechenden Mittelfristausblick habe den positiven Blick des Analysten auf den Investment Case verstärkt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie inkl. des Kursziels von 33,00 EUR. (Analyse vom 28.02.2024)