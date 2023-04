Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (28.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla werde am 04. Mai Q1-Finanzkennzahlen veröffentlichen. Basierend auf dem hohen Auftragsbestand zum 31. Dezember gehe der Analyst von einer deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes aus. Der Auftragseingang dürfte sich stabiler entwickeln, als es bisher vom Markt erwartet werde.Der Hersteller von Anlagen zur Halbleiterherstellung ASML habe jüngst Q1-Ergebnisse veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig deutlich über dem Analystenkonsens lägen und die weiterhin starke Umsatzentwicklung in der Zulieferindustrie untermalen würden. Die Auftragslage hingegen, repräsentiert durch die Nettobestellungen, verliere derweil deutlich an Dynamik (-46,2% yoy, -40,6% qoq).Die gestern veröffentlichten Q1-Zahlen von Peer AIXTRON hätten indes enttäuscht. Dieser habe einen Umsatzrückgang in Q1 von 13,0% yoy auf 77,2 Mio. Euro verbucht, der jedoch ausschließlich auf eine verzögerte Umsatzrealisierung zurückzuführen sei. In Summe stünden seit Q4 Auslieferungen im Wert von rund 70 Mio. Euro aus. Der Analyst gehe davon aus, dass die Q1-Umsatzmarke bereinigt um diesen Effekt deutlich über dem Vorjahr gelegen hätte. Der Auftragseingang habe sich hingegen stabil gezeigt und ggü. dem Vorjahr vom hohen Niveau um 7,0% yoy auf 140 Mio. Euro gesteigert werden können (Book-to-bill Ratio: 2,0x).Analog zur Umsatzentwicklung bei den Peers erwarte der Analyst auch bei PVA TePla ein deutliches Umsatzplus beim auf Halbleiter spezialisierten Segment Semiconductor Systems (MONe: 29,7 Mio. Euro; +18,6% yoy). Deutlich zweistellige Erlöszuwächse sollte auch das Segment Industrial Systems verzeichnet haben (MONe: 14,9 Mio. Euro; +81,8% yoy). Beide Segmente dürften dabei von den hohen Auftragsbeständen profitiert haben (Stand 31.12.: 324,3 Mio. Euro). Damit dürfte der Konzern umsatzseitig die hohe Wachstumsdynamik des Vorjahres fortsetzen (MONe: 44,6 Mio. Euro; +34,1% yoy).Ergebnisseitig dürfte sich das hohe Umsatzwachstum in einer deutlichen Ausweitung der Profitabilität niedergeschlagen haben. Auf EBITDA-Ebene erwarte der Analyst ein Niveau von ca. 5,0 Mio. Euro, was einer Marge von rund 12,0% entspreche (+47,0% yoy; Marge: +2,0 PP yoy). Die deutliche Profitabilitätssteigerung dürfte von beiden Segmenten realisiert worden sein.Nach Einschätzung des Analysten dürfte PVA TePla gemessen am Sentiment im Halbleiterbereich eine gute Geschäftsentwicklung in Q1 verzeichnet haben. Die langfristigen Wachstumsaussichten seien vollständig intakt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro. (Analyse vom 28.04.2023)