Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (01.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla werde Mitte Februar vorläufige Finanzkennzahlen für 2023 veröffentlichen. Wie bereits in 2022 dürften die Auslieferungen im Schlussquartal zu einem deutlichen sequenziellen Erlöswachstum geführt haben, wenngleich ein Übertreffen der Q4 Vorjahresbasis nach Erachten des Analysten zu ambitioniert wirke. Der Analyst bilde unverändert ein leichtes Übertreffen der Umsatz- und Ergebnis-Guidance ab. Die Wachstumsaussichten des Konzerns seien seines Erachtens weiterhin vielversprechend.Für Q4 erwarte Lago Mascato Konzernerlöse von 71,3 Mio. EUR. Dies stelle eine Steigerung ggü. Q3 von rund 10% dar und liege nur knapp unter dem beeindruckenden Top Line-Niveau des Vorjahres (74,3 Mio. EUR). Ergebnisseitig werde PVA TePla die Ertragskraft des Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt haben und nach einer deutlichen Profitabilitätssteigerung in Q3 (EBIT Marge: 15,4%; +3,9 PP yoy) auch im Gesamtjahr oberhalb der mittelfristigen Margenerwartung von 15% operativer Rendite abgeschnitten haben (MONe: 17,3%; +1,1 PP yoy). Auf FY-Basis erwarte der Analyst damit weiterhin ein deutliches Übertreffen der gesteckten Ziele und bleibe oberhalb des Analystenkonsens positioniert (Umsatz: 257,6 Mio. EUR; EBITDA: 40,1 Mio. EUR). Die zuletzt erkennbare Erholung der Auftragslage dürfte sich nach Erachten des Analysten auch in Q4 fortgesetzt haben (BtB-Ratio: ca. 1,0x).In H2 2024 dürfte sich aufgrund sinkender Lagerbestände bei Chipproduzenten und einem anhaltenden Ausbau von Produktionskapazitäten, v.a. aufgrund großer Nachfrage für HPC-Kapazitäten, die Auftragslage wieder dynamischer entwickeln. Auch mittelfristig sei der Wachstumskurs nach Erachten des Analysten intakt. Der aktuelle Auftragsbestand (9M: 203,1 Mio. Euro) beinhalte bereits Aufträge mit Auslieferungsplänen in 2025. Bis 2030 werde der Halbleitermarkt laut McKinsey von 550 Mrd. EUR auf ca. 1,0 Billion EUR anwachsen. Ein anhaltender Ausbau von Produktionskapazitäten erscheine daher nach Erachten des Analysten plausibel und PVA dürfte hiervon deutlich profitieren. Eine Konkretisierung der konzernweiten Wachstums und Margenambitionen erfolge nach Erachten des Analysten mit Vorlage des GB bzw. spätestens auf dem diesjährigen CMD (16.05.).Lago Mascato sehe PVA TePla hervorragend positioniert, um mit den strukturellen Wachstumstreibern der adressierten Endmärkte profitabel zu wachsen. Seit 2017 habe der Konzern das EPS mit Ausnahme von 2021 stets steigern können (+25,5% p.a.). Der Wachstumstitel sei mit 10,1x EV/EBIT (2024e) derweil trotz der zuletzt positiven Kursdynamik nach Erachten des Analysten noch immer sehr günstig bewertet und zähle zu seinen Top Picks.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 33,00 Euro. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link