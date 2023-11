Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

19,01 EUR +1,39% (17.11.2023, 11:07)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

19,02 EUR +1,66% (17.11.2023, 10:51)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (17.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe."Die Chance ist also gegeben, dass in dieser Woche tatsächlich der Startschuss für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gefallen ist", habe das Fazit bei PVA TePla Anfang November gelautet. Ein Blick auf den Chart zeige: Nach einer kurzen Verschnaufpause stehe die Aktie mit dem Sprung über die 19-Euro-Marke kurz vor dem nächsten Kaufsignal. Operativ würden die Aussichten ebenfalls stimmen.PVA TePla habe die Bären mit den Quartalszahlen auf dem falschen Fuß erwischt. Der Titel habe sich mit einem sauberen Zwischenspurt in Höhe von mehr als 38 Prozent von den jüngsten Tiefstständen gelöst.Zur Erinnerung: PVA TePla habe den Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 46 Prozent auf 191,2 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei dabei um 76 Prozent auf 29,1 Mio. Euro verbessert worden. Daraus resultiere eine EBITDA-Marge von 15,2 Prozent (Vorjahr: 12,6 Prozent).Nach dem bisherigen starken Jahresverlauf rechne das Unternehmen auf Jahressicht nun mit einem Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Prognose, die einen Umsatz zwischen 240 und 260 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 36 und 40 Mio. Euro anvisiere. Unterm Strich könnte dann bereits ein Gewinn je Aktie von 1,15 Euro (2022: 0,81 Euro) zu Buche stehen. Im kommenden Jahr könnten bei Erlösen von mehr als 295 Mio. dann bereits rund 1,40 Euro je Aktie verdient werden.Der Blick über den Tellerrand passe ebenfalls, zumal auch die immer stärker nachgefragten Leistungshalbleiter auf SiC-Basis in den TePla-Hochtemperaturöfen gezüchtet würden und aus den Hochtemperatur-Vakuum-Anlagen auch zahlreiche andere Branchen und Megatrends versorgt würden. Die Orderbücher seien mit einem Auftragsbestand von 297,3 Mio. Euro (Vorjahr: 344 Mio. Euro) daher auch prall gefüllt - Tendenz steigend. Entsprechende Impulse dürften hier auch von den Investitionen des wichtigen Kunden Siltronic in dessen neue Fabrik in Singapur ausgehen. Auslieferungspläne bis ins Jahr 2025 würden für eine hohe Visibilität sorgen.Mit den optimistischen Aussagen für das laufende Jahr und den generell positiven Aussichten für die kommenden Jahre habe die PVA TePla-Aktie auch nach dem Kurssprung mit einem 2024er-KGV von 13, einem KUV von 1,4 und einem EBIT-Multiple von 7,5 noch deutlich Luft nach oben. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase könnte das Papier seine Aufwärtsbewegung daher schon bald wieder aufnehmen und dabei zunächst Kurs auf die 22-Euro-Marke nehmen. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot weiter auf dieses Szenario. (Analyse vom 17.11.2023)