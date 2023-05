Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (05.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla habe gestern Q1-Kennzahlen veröffentlicht, die die Umsatzerwartungen der Aktienanalysten der Montega AG deutlich übertroffen und ihre Margenerwartung erfüllt hätten. Für die Aktienanalysten der Montega AG steige hiermit die Visibilität auf ein enorm erfolgreiches GJ 2023 für PVA TePla. Die robuste Auftragslage unterstreiche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG den nachhaltigen Wachstumskurs des Unternehmens.Mit einem Erlöswachstum von 75,8% yoy habe PVA TePla den Konzernumsatz sehr deutlich auf 58,5 Mio. Euro gesteigert und übertreffe die Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG massiv (44,6 Mio. Euro). Im Segment "Industrial Systems" habe der Konzern ausgehend von einem hohen Auftragsbestand zum 31.12. in Höhe von 98,6 Mio. Euro den Erlös auf 16,5 Mio. Euro (+101,9% yoy) verdoppelt. Das Umsatzniveau solle in den Folgequartalen weiter gesteigert werden.Im Segment mit Lösungen und Systemen für die Halbleiterindustrie habe ebenfalls ein kräftiger Umsatzzuwachs von 67,3% yoy auf 42,0 Mio. Euro verzeichnet werden können. Der Auftragseingang habe sich wie von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet positiv entwickelt (Book-to-bill: 1,1x; MONe: ≈1,0x) und mit 61,7 Mio. Euro sogar leicht über Vorjahr gelegen (+0,4% yoy). Das Halbleitersegment habe die Auftragslage weiter verbessern können (+4,3% yoy; 50,5 Mio. Euro), während "Industrial Systems" einen Rückgang von 14,5% yoy (11,2 Mio. Euro) verbucht habe.Mit 5,5 Mio. Euro EBIT und einer Marge von 9,4% entspreche die Profitabilität nahezu der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG (MONe: 10,0%). Das EBIT von "Semiconductor Systems" sei nach der schwachen Profitabilität im ersten Quartal 2022 zu einer deutlich zweistelligen EBIT-Marge zurückgekehrt (6,0 Mio. Euro; Marge: 14,3%; +7,9 PP yoy). Dagegen habe die Profitabilität von Industrial Systems etwas unter Vorjahr gelegen (1,0 Mio. Euro; Marge: 6,1%; -1,3 PP yoy).Mittel- und langfristig verfüge PVA TePla nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ebenfalls über ausgezeichnete Wachstumsperspektiven. Das Unternehmen bediene mit seinen Systemlösungen stark wachsende Endmärkte wie die Elektromobilität oder Erneuerbare Energien. Zudem deute das Gerücht über die Errichtung eines deutschen Werkes des Halbleiter-Konzerns TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) (Investitionsvolumen voraussichtlich 7 Mrd. Euro) auf ein anhaltend hohes Investitionsniveau in der Halbleiterbranche hin.Nach Einschätzung der Aktienanalysten der Montega AG verfolge PVA TePla den eingeschlagenen Wachstumskurs äußerst erfolgreich. Vom langfristigen Wachstums- und Margenpotenzial seien die Aktienanalysten der Montega AG überzeugt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem Kursziel von 33,00 Euro. (Analyse vom 05.05.2023)