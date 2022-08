XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (15.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PVA TePla: Intakte Perspektiven - AktienanalyseBeim Halbleiterzulieferer PVA TePla (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) kletterte der Umsatz in den ersten sechs Monaten um knapp 13 Prozent auf 80 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der operative Gewinn (EBITDA) sei mit knapp 9,5 Mio. Euro nur knapp über Vorjahr gelandet. Die Marge sei von 13,3 auf 11,8 Prozent zurückgegangen. Unter dem Strich sei der Gewinn unter anderem wegen höherer Verwaltungs- und Vertriebskosten um knapp 13 Prozent auf gut vier Mio. Euro gesunken. Aber: Mit etwas mehr als 309 Mio. Euro per Ende Juni habe sich der Auftragsbestand im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Der Auftragseingang sei von knapp 98 Mio. Euro auf 106,4 Mio. Euro gestiegen. Insofern würden die mittel- bis langfristigen Perspektiven intakt bleiben.Wohl auch daher hat PVA-Vorstand Manfred Bender bei knapp 22 Euro Aktien im Volumen von knapp 62.000 Euro zugekauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze PVA TePla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:21,86 EUR +0,18% (15.08.2022, 08:04)