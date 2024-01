Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,64 EUR -2,35% (26.01.2024, 12:26)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,52 EUR -3,67% (26.01.2024, 12:10)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (26.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Die zyklische Chipbranche habe in den zurückliegenden Monaten unter dem Lagerabbau der Kunden gelitten. Die Hoffnung auf eine Trendwende bei der Nachfrage habe in den letzten Tagen den gesamten Sektor beflügelt. Positive Ausblicke von ASML, TSMC und Co hätten diesen Trend befeuert. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung deute sich bei vielen Werten eine durchaus gesunde Verschnaufpause an.Branchenexperten würden erwarten, dass die Bestellungen in der Halbleiterbranche langsam wieder hochgefahren würden. Die Betonung liege dabei auf dem Wort langsam. In ersten Jahreshälfte dürfte die Erholung noch recht holprig anlaufen. Richtung Jahresende sollte sich der Trend langsam festigen und ab dem kommenden Jahr richtig Fahrt aufnehmen. So die Theorie.Fakt sei: Der strukturelle Trend einer steigenden Nachfrage nach Halbleitern dürfte am Ende für einen deutlich steigenden Kapazitätsbedarf sorgen. Von steigenden Investitionen der Chiphersteller dürften auch die heimischen Zulieferer wie AIXTRON ( ISIN DE000A0WMPJ6 WKN A0WMPJ ), PVA TePla oder Siltronic profitieren. Für zusätzliche Fantasie sorge hier der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Nachfrage nach kundenspezifischen Chips unter anderem für Smartphones und Computer dem Vernehmen nach überproportional antreibe.Die PVA TePla-Aktie sei in dieser Woche ins AKTIONÄR Depot aufgenommen worden. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link