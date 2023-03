Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (14.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Operativ sei PVA TePla stark unterwegs. Die Orderbücher seien prall gefüllt, die Visibilität entsprechend groß. Vor allem die immer stärker nachgefragten Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid (SiC), die in den Hochtemperaturöfen von TePla gezüchtet würden, würden für Impulse sorgen. Der Chart zeige hingegen ein anders Bild. Das könnte sich ändern.AKTIONÄR-Leser wissen: PVA TePla hat nach einem starken Schlussquartal 2022 die Schätzungen deutlich übertroffen, so Schröder. Auch die Prognose für das laufende Jahr sei besser als erwartet gewesen. Der SDAX-Titel habe im Anschluss zu einer Rally angesetzt, sei durch die Aktienplatzierung von Firmengründer Peter Abel ausgebremst worden. Der Platzierungspreis habe bei 22 Euro gelegen. Alle Investoren, die Stücke gezeichnet hätten, seien dem Vernehmen nach voll bedient worden. Dieser "Überhang" scheine nun abgearbeitet zu werden.Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis bei der Aktie die fundamentalen Rahmendaten wieder in den Fokus rücken würden - und die seien unverändert gut. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses und somit resiliente Geschäftsentwicklung. "Wir sehen für die kommenden Jahre enormes Potenzial in den globalen Wachstumsmärkten Digitalisierung, erneuerbare Energien und E-Mobilität", heiße es aus der Firmenzentrale.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: