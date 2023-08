Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (04.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla habe am 03.08. Finanzkennzahlen für H1 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig über den Analystenerwartungen liegen würden. Beide Segmente hätten sich operativ sehr positiv entwickelt. In Anbetracht hoher Lagerbestände bei Chipfertigern sei der Auftragsbestand rückläufig gewesen.Umsätze in beiden Segmenten signifikant gesteigert: Die deutliche Umsatzsteigerung in H1 sei von beiden Segmenten getragen worden. Für Q2 habe hieraus ein Konzernerlös resultiert, der über der Analystenerwartung von 62,5 Mio. Euro liege. Das größere Semiconductor Segment sei deutlich um 57,8% yoy gestiegen. Ebenso signifikant sei das Industriesegment (+59,3% yoy) gewachsen.Auftragslage kurzfristig von rückläufigen Halbleiter-Investitionen beeinträchtigt: Nach 6M sei der Auftragsbestand im Jahresvergleich wie erwartet leicht um 1,4% yoy (298,3 Mio. Euro; Book-to-Bill Ratio: 0,8) gesunken. Das starke Umsatzwachstum in Q2 habe durch den schwächeren Auftragseingang i.H.v. 43,2 Mio. Euro (-3,8% yoy) nicht gänzlich kompensiert werden können, der v.a. auf das Semiconductor Segment entfalle (-22,5% yoy). Hier würden Chipfertiger ihre kurzfristigen Investitionen in den Kapazitätsausbau reduzieren, was sich nach Erachten des Analysten in den Folgequartalen fortsetzen dürfte. Beide Segmente würden jedoch unverändert über komfortable Auftragsbestände mit Auslieferungsplänen bis ins Jahr 2025 verfügen und dürften demnach in den Folgequartalen umsatzseitig hohe Wachstumsraten verzeichnen. Im Zuge der starken Kundennachfrage baue PVA TePla derweil die Produktionskapazitäten in beiden Segmenten aus und investiere in den nächsten Jahren rund 14 Mio. Euro an zwei Standorten.Profitabilität deutlich stärker als erwartet ausgebaut: PVA TePla habe das EBIT in H1 trotz deutlich steigender Herstellungs-, F&E- und Verwaltungskosten deutlich überproportional gesteigert. Die Marge habe ggü. dem Vorjahr um 2,0 PP gesteigert werden können und habe deutlich über der Analystenerwartung von 10,0% gelegen. Dabei sei die Profitabilität im Halbleitersegment mit 14,4% deutlich stärker als erwartet ausgefallen (MONe: 12,6%). Erfreulich sei ebenfalls die weiterhin hohe Profitabilität im Segment Industrial Systems gewesen (Marge: 10,8%; -0,3 PP).H1 falle operativ besser aus als erwartet. Die Auftragslage sei nach Erachten des Analysten in Anbetracht des konjunkturellen Umfelds wenig überraschend.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 33,00 Euro. (Analyse vom 03.08.2023)