Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (04.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von PVA TePla habe mit einem Zwischenspurt von knapp 40 Prozent auf die 9-Monatszahlen reagiert. Kein Wunder: Nach dem starken Jahresverlauf rechne das Unternehmen auf Jahressicht nun mit einem Umsatz und Ergebnis am oberen Ende der Prognose. Zum Wochenstart gebe es vonseiten der Analysten frische Impulse.Im Detail peile PVA TePla für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 240 und 260 Millionen Euro (Vorjahr: 205 Millionen Euro) und ein EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro (Vorjahr: 30 Millionen Euro) an. Daraus könnte am Ende eine Marge von knapp 15 Prozent resultieren. Unterm Strich dürfte so dann bereits ein Gewinn je Aktie von 1,15 Euro (2022: 0,81 Euro) zu Buche stehen. Im kommenden Jahr könnten bei Erlösen von mehr als 295 Millionen und einer EBITA-Marge von mehr als 15 Prozent schon rund 1,40 Euro je Aktie verdient werden.Zur Erinnerung: In den Kristallzuchtanlagen der Hessen wachse das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter. Darüber hinaus habe die Gesellschaft Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie (Metrologie) im Programm, mit denen Defekte und Oberflächenkontaminationen von Halbleitern frühzeitig erkannt würden.Passend dazu würden die Strategen von Stifel erste Anzeichen für den nächsten Aufschwung im Wafer-Bereich ausmachen. Analyst Jürgen Wagne hebe zudem die anhaltend hohen Investitionen im Bereich der Metrologie Systeme positiv hervor. Er habe daher das Kursziel für den Titel von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einschätzung von "hold" auf "buy" angepasst.Angesichts der vollen Auftragsbücher und der hohen Visibilität sei die Aktie auch nach der ersten Gegenbewegung noch immer relativ günstig bewertet. Die Aktie habe sich nach der langen Durststrecke bereits von den Tiefstständen lösen können. Nach der ersten Erholungsbewegung sei mit dem Sprung über die 19-Euro-Marke der Startschuss für eine Trendfortsetzung Richtung 24 Euro fallen. Das Upgrade von Stifel passe da sehr gut ins Bild. "Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur PVA TePla-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link