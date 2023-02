Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (28.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) weiterhin zu kaufen.PVA TePla habe gestern Abend per Ad-Hoc Mitteilung über die deutliche Übererfüllung der Unternehmensziele für 2022 informiert. Besonders erfreulich sei, dass auf der Profitabilitätsseite die eigene Prognose so eindeutig habe überboten werden können. Die in diesem Zuge veröffentlichte Prognose für 2023 deute auf eine resiliente Geschäftsentwicklung im Vergleich zum zyklischen Halbleiter-Sektor hin.Nach vorläufigen Zahlen habe PVA im letzten GJ einen Konzernerlös von ca. 205 Mio. Euro (+31,6% yoy) realisiert. Dies liege 13,9% über dem oberen Ende des Zielkorridors von 170 bis 180 Mio. Euro und zudem deutlich über den Analystenerwartungen (180,2 Mio. Euro; MONe: 177,0 Mio. Euro). Damit habe das Unternehmen seine Auslieferungen im vierten Quartal signifikant gesteigert und den Umsatz um beachtliche 83,0% yoy steigern können.Der Analyst gehe davon aus, dass vor allem das Segment "Semiconductor Systems" zum starken Erlöswachstum beigetragen habe und u.a. erste Fertigstellungen von SiC-Kristallzuchtanlagen für STMicroelectronics hätten erfolgen können. Der Auftragseingang zum 31.12.2022 betrage 235,0 Mio. Euro und liege 24,8% unterhalb des Vorjahres. Nach Bereinigung des Siltronic Großauftrages (95,0 Mio. Euro) aus dem Vorjahr habe das Orderbuch jedoch um ca. 8,0% ausgebaut werden können.Auf der Ergebnisseite verbuche PVA ein EBITDA von 30 Mio. Euro und übertreffe sowohl die eigene Ergebnisprognose (25 bis 27 Mio. Euro) als auch den Konsens (26,0 Mio. Euro; MONe: 26,0). So dürfte neben Skaleneffekten auch die deutlich verbesserte Profitabilität des Segmentes "Industrial Systems" (9M: +3,0 PP EBIT-Marge) hierzu beigetragen haben. In Summe liege die Profitabilität in etwa auf Vorjahresniveau.Das Top-Line-Ziel von 250 Mio. Euro bis 2025 dürfte bereits ein Jahr früher erreicht werden. Hinsichtlich der Bottom-Line-Entwicklung kehre der Analyst zu einem deutlich optimistischeren Szenario zurück und bilde eine leichte Übererfüllung der 15%-EBIT-Zielmarke in 2024 ab. Vor allem beim Blick auf die Umsatzerwartungen im globalen Halbleitermarkt (2023: -4,1% yoy; Quelle: WSTS) und den kürzlich veröffentlichten Ausblick Siltronics auf eine Umsatzentwicklung "deutlich unter Vorjahr" in 2023 offenbare die PVA-Prognose erfreulicherweise eine hohe Resilienz des Geschäftsmodells ggü. den Nachfrageschwankungen im Halbleiterbereich.PVA TePlas Ergebnisse 2022 sowie der Ausblick auf das aktuelle GJ würden auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses und somit resiliente Geschäftsentwicklung hindeuten. Mit einem EV/EBITDA (2024) von 9,9x (Peer: 12,4x) weise die Aktie jedoch eine deutliche Unterbewertung auf.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PVA TePla-Aktie mit einem von 26,00 auf 33,00 erhöhten Kursziel. (Analyse vom 28.02.2023)