Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (02.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Immer mehr Manager und Branchenexperten würden davon ausgehen, dass die globale Halbleiternachfrage im laufenden Jahr aus ihrer Lethargie erwachen und in den Folgejahren wieder spürbar steigen dürfte. Die Hintergründe seien vielschichtig. Eindeutig sei aber, dass PVA TePla Teil des strukturellen Wachstums sein werde.Es sei kein Geheimnis: Die Chipbranche habe im vergangenen Jahren unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei Smartphones, Computern und anderer Elektronik gelitten. Zudem hätten viele Chiphersteller und deren Kunden in Zeiten von Lieferkettenproblemen während der Corona-Pandemie ihre Lagerbestände mit allem aufgefüllt, was sie hätten bekommen können. Diese Bestände hätten sie erst einmal weiter abgebaut, Neubestellungen seien daher niedrig ausgefallen.Doch die Zeichen würden sich mehren, dass diese Phase langsam aber sich abgeschlossen sei und die Nachfrage wieder steige. Für zusätzliche Fantasie sorge der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Nachfrage nach kundenspezifischen Chips überproportional antreibe.Wenn die Chipkonzerne ihre Kapazitäten ausweiten und in neue Werke investieren würden, profitiere auch PVA TePla. Die Hessen würden die Kristallzuchtanlagen liefern, in denen Silizium-Monokristalle heranwachsen - das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter. Aus den silberfarbenen und kerzenförmigen Einkristallen würden dann die hauchdünnen Wafer herausgeschnitten, die wiederum die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik seien. Zudem habe die Gesellschaft auch zerstörungsfreie Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie (Metrologie) im Programm. Mit den Ultraschallmikroskopen könnten Defekte und Oberflächenkontaminationen am Chip erkannt werden.Zukunftsmusik! Das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn am oberen Ende der eigenen Planvorgaben abgeschlossen haben. Einen ersten Ausblick auf 2024 werde es vermutlich mit den vorläufigen Zahlen für 2023 schon in Kürze geben. Dann dürfte das Management auch einen Blick über den Tellerrand auf die kommenden Jahre wagen. Die Belebung der Nachfrage sollte dabei auch thematisiert und mit Zahlen hinterlegt werden. Spätestens dann dürfte bei der unverändert günstig bewerteten Aktie der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung bei dem Chip-Zulieferer fallen. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link