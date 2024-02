Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,66 EUR +0,19% (26.02.2024, 15:09)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,62 EUR -0,46% (26.02.2024, 14:45)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (26.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Bei PVA TePla handle es sich um einen Anlagenhersteller, dessen Produkte vor allem in den Bereichen Werkstoffherstellung und -veredelung sowie in der Metrologie eingesetzt würden. Das prominenteste und umsatzseitig wichtigste Produkt seien Anlagen zur Züchtung von Siliziumkristallen, aus denen anschließend Wafer für die Halbleiterproduktion hergestellt würden. Zudem umfasse das Sortiment Anlagen für die Vakuum-, Hochdruck-, Plasma- sowie Hochtemperaturbehandlung von Werkstoffen und - im Bereich Metrologie - zur hochautomatischen Qualitätskontrolle insbesondere mittels Ultraschalls.Mit dieser Aufstellung habe sich PVA TePla vor allem als Ausrüster der Halbleiterbranche eine gute Marktposition erarbeitet, die sich in einem anhaltend hohen und profitablen Wachstum niederschlage. Allein zwischen 2018 und 2022 sei der Umsatz auf 205 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden, im letzten Jahr dürften die Erlöse erneut um mehr als ein Viertel auf über 250 Mio. Euro gesteigert worden sein. Das starke Wachstum gehe bei PVA TePla mit einer hohen Profitabilität einher, die durchschnittliche EBIT-Marge der letzten fünf Jahre habe bei mehr als 11% gelegen, mit einem zuletzt steigenden Trend.Auch die weiteren Perspektiven seien vielversprechend. Ende September habe das Unternehmen über einen Auftragsbestand von fast 300 Mio. Euro verfügt, darüber hinaus berichte das Unternehmen von guten Gesprächen mit zahlreichen Kunden und Interessenten aus vielen Branchen. Da zudem einige Megatrends wie die Digitalisierung, die Elektrifizierung des Verkehrssektors und die Dekarbonisierung der Wirtschaft einen steigenden Bedarf an Halbleitern und Hochleistungswerkstoffen wie Siliziumkarbid (für Hochleistungshalbleiter und Beschichtungen) bedingen würden, dürfte die Nachfrage nach Anlagen von PVA TePla weiter stark wachsen. Weiteres Potenzial bestehe im amerikanischen Markt, auf dem das Unternehmen bisher nur einen unterproportionalen Teil sei ner Erlöse erziele.Die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen eine Positionierung in der PVA TePla-Aktie. (Ausgabe 7 vom 24.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link