Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

17,24 EUR +4,55% (03.11.2023, 12:48)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

17,29 EUR +7,26% (03.11.2023, 12:18)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (03.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.PVA Tepla habe die Bären mit den Q3-Zahlen gestern auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie sei nach einem besser als erwarteten Quartal mit einem prozentual zweistelligen Plus aus dem Handel gegangen. Heute setze der Titel seine Aufwärtsbewegung ähnlich dynamisch fort. Die ersten Analystenstimmen würden zeigen: Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht in Sicht - im Gegenteil.Mit den optimistischen Aussagen für das laufende Jahr und den generell positiven Aussichten für die kommenden Jahre habe die PVA TePla-Aktie auch nach dem Kurssprung mit einem 2024er-KGV von 12, einem KUV von 1,3 und einem EBIT-Multiple von 7 noch deutlich Luft nach oben. Die Chance sei also gegeben, dass in dieser Woche tatsächlich der Startschuss für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gefallen sei. "Der Aktionär" spekuliere weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze PVA TePla-Aktie: