Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (07.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starke vorläufige Zahlen für 2023, ein vielversprechender Ausblick auf das laufende Jahr und ein Blick über den Tellerrand, der Lust auf mehr mache: Bei PVA TePla stimme das Bild. Passend zu den guten Aussichten und der unverändert günstigen Bewertung stehe die nächste charttechnische Aufwärtswelle unmittelbar bevor.Auf Basis des weiterhin hohen Niveaus von Auftragsbestand und -eingang erwarte der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in einer Bandbreite von 270 bis 290 Millionen Euro (Vorjahr: 263 Millionen Euro) und ein EBITDA zwischen 47 und 51 Millionen Euro (Vorjahr: 41 Millionen Euro).Auch für das Folgejahr 2025 werde aus heutiger Sicht ein Wachstum in ähnlicher Größenordnung erwartet. Innerhalb der nächsten fünf Jahre strebe das Unternehmen dann an, den Umsatz nahezu zu verdoppeln. Bis 2028 sollten die Erlöse also auf rund 500 Millionen Euro steigen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 13,7 Prozent pro Jahr (CAGR 2023 bis 2028e) entsprechend würde.Neben dem geplanten organischen Wachstum habe der Vorstand Akquisitionen im Visier, die das bestehende Technologieportfolio gezielt ergänzen sollten. Diese könnten bis 2028 bis zu 50 Millionen Euro zum Umsatz beitragen.Die Aussichten seien sehr vielversprechend. Die Bewertung der Aktie mit einem 2024er KGV von 17, das im kommenden Jahr auf 13 fallen könnte, sei weiterhin moderat. Der Startschuss für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung Richtung 30 Euro scheine nun endgültig zu fallen. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 23,50 Euro würde die nächste Welle nach oben anlaufen.Die Aktie von PVA TePla befinde sich auch im Real-Depot, das aussichtsreiche, noch unentdeckte Chancen abseits der großen DAX-Bühne aufspüre. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link