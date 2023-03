Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (02.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von PVA TePla hätten in dieser Woche mit einem Kursfeuerwerk auf gute Geschäftszahlen und einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr reagiert. Das Unternehmen rechne nach einem starken Jahr auch 2023 mit weiteren Zuwächsen. Analysten hätten ihre Schätzungen und Kursziel im Anschluss hochgesetzt.PVA TePla liefere Kristallzuchtanlagen, in denen Silizium-Monokristalle heranwachsen würden - das Ausgangsmaterial für jeden Halbleiter. Aber auch die immer stärker nachgefragten Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) würden in den Hochtemperaturöfen von TePla gezüchtet. Sie würden im Vergleich zu den klassischen Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten, seien am Ende also deutlich effizienter. Dazu kämen Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie (Metrologie). Über die Zahlen und den Ausblick habe "Der Aktionär" bereits berichtet.Analystin Melek Laabidi von Oddo BHF habe Ergebnisse und Ausblick klar über den Erwartungen gesehen. Damit würden die Schätzungen für 2024 bereits ein Jahr früher erreicht, so Laabidi. Sie habe ihre Ergebnisprognosen deutlich aufgestockt und ihr Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben.Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies habe von einem sehr starken Schlussquartal 2022 gesprochen und ebenfalls den unerwartet starken Ausblick auf 2023 gelobt.Mit dem Ausblick und den mittelfristig starken Perspektiven im Gepäck sollte die Aktie in den kommenden Wochen - inklusive der notwendigen Konsolidierungsphasen - weiter Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario.Mit dem Ausblick und den mittelfristig starken Perspektiven im Gepäck sollte die Aktie in den kommenden Wochen - inklusive der notwendigen Konsolidierungsphasen - weiter Kurs auf die 30-Euro-Marke nehmen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur PVA TePla-Aktie. (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: