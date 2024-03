Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,22 EUR -1,30% (19.03.2024, 13:26)



XETRA-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

21,16 EUR -1,21% (19.03.2024, 13:12)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (19.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Vom Verlaufstief Anfang November 2023 habe sich der SDAX-Titel in der Spitze um über 70 Prozent lösen können. Die durchaus gesunde Verschnaufpause der letzten Tage dürfte schon bald ein Ende finden. Die Aussichten seien unverändert vielversprechend. Die Bewertung der Aktie mit einem weiterhin moderat.Auf Basis der weiterhin gut gefüllten Orderbücher erwarte PVA TePla für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in einer Bandbreite von 270 bis 290 Mio. Euro (Vorjahr: 263 Mio. Euro) und ein EBITDA zwischen 47 und 51 Mio. Euro (Vorjahr: 41 Mio. Euro).Auch für 2025 werde ein Wachstum in ähnlicher Größenordnung erwartet. Bei Erlösen von 330 Mio. Euro könnte das EBITDA auf 60 Mio. Euro steigen. Bis 2028 sollten die Umsätze dann auf rund 500 Mio. Euro steigen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 13,7 Prozent pro Jahr (CAGR 2023 bis 2028e) entsprechend würde.Die PVA TePla-Aktie teste einen Tag vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts den seit November gültigen Aufwärtstrend. Angesichts der unverändert günstigen Aussichten und der niedrigen Bewertung (KGV 2024e: 16) sollte das Papier im Anschluss wieder den Vorwärtsgang einlegen und Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link