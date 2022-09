Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (13.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Für klassische Wachstumswerte wie PVA TePla sei das Umfeld in den vergangenen Monaten nicht gerade günstig gewesen. Das spiegele sich auch im Aktienkurs des Wettenberger Unternehmens wider. Mittlerweile habe die PVA TePla-Aktie ein günstiges Bewertungsniveau erreicht. Sollten institutionelle Investoren das endlich auch so sehen und etwas beherzter zugreifen, dann stünden die Chancen auf eine Gegenbewegung nach oben gut. In einem freundlicheren Gesamtmarktumfeld sei zumindest eine Stabilisierung des Kurses wahrscheinlich. Mutige Anleger könnten jetzt einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von PVA TePla, LPKF Laser, va-Q-tec, Cancom, IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.